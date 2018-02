JxCAT plantea sustitutos a Puigdemont ante la imposibilidad de su investidura

CRISTIAN REINO | BARCELONA

Un incipiente realismo empieza a instalarse en Junts per Catalunya. Durante la campaña, Carles Puigdemont hizo una promesa que con el paso del tiempo se está tornando irrealizable. Dijo que si ganaba, regresaría como presidente al Palau de la Generalitat junto a los miembros de su anterior ejecutivo. El expresidente no ganó, pero sí lo hizo el conjunto del secesionismo; sin embargo, poco a poco su entorno va asimilando que no será el próximo presidente de la Generalitat y que no volverá a Cataluña.

Junts per Catalunya, en cualquier caso, dará la batalla hasta el final para que pueda ser investido, aunque sea desde Bruselas y a distancia. «Estamos trabajando ello», insistieron ayer fuentes neoconvergentes. La idea que está sobre la mesa es llevar al próximo pleno de la Cámara catalana la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir una investidura no presencial. La modificación legal se dará de bruces con el Constitucional y Puigdemont difícilmente podrá ser investido por la Cámara catalana. En Esquerra, de hecho, consideran que es poco menos que imposible que Puigdemont pueda ser coronado desde Waterloo y le piden que «dé un paso al lado», porque todo lo contrario será prolongar el 155.

Cuando el expresidente tenga todas las puertas cerradas, en ese momento, se activará el plan B. Que no es otro que proponer un candidato alternativo, como se vienen pidiendo desde ERC, parte del PDeCAT y desde la oposición hace tiempo. Puigdemont empieza a asumir esta posibilidad, lo que tuvo ayer su reflejo en la filtración de posibles sustitutos. Desde el entorno de Junts per Catalunya deslizaron el nombre de Elsa Artadi, actual portavoz del grupo neoconvergente, directora de la campaña de la lista electoral de Puigdemont y antigua colaboradora de Andreu Mas Colell en la Consejería de Economía. Tiene una sólida formación (doctorado de Economía en Harvard), pero escasa experiencia política. Ella misma se autodescartó después de toda una mañana de rumores que la situaban en la ‘pole’ para ser la próxima presidenta de la Generalitat. «Nuestro candidato es Puigdemont», afirmó.

Artadi no levanta pasiones en Esquerra y cuenta con el rechazo del PDeCAT, formación de la que se dio de baja para unirse al proyecto personalista de Puigdemont. Pero es de la máxima confianza del expresidente y podría desempeñar a la perfección al perfil técnico que Puigdemont desearía dar a la presidencia de la Generalitat para llevar el peso político desde Bruselas. Hay más nombres que suenan, como Jordi Sánchez, Jordi Turull, Marc Solsona, Albert Batet o Eduard Pujol. ERC y la CUP evitaron ayer entrar en el debate nominal, pero aprovecharon para marcar distancias.

Tras visitar a Junqueras, Forn, Jordi Sánchez y Cuixart en prisión, el presidente del Parlament, Roger Torrent, no aclaró si podría abrir otra ronda de contactos. Los independentistas trabajan en un reconocimiento público del expresident mediante una propuesta de resolución parlamentaria, que podría anunciarse hoy mismo. El texto, como la proclamación de independencia, sería votado en el pleno de la Cámara y buscaría la «restitución» de Puigdemont como presidente legítimo. Torrent debe decidir ahora cuándo convoca ese pleno. El texto no tendría efectos jurídicos, sería una mera declaración simbólica, aunque el PP ya ha advertido que la impugnará.