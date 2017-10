'Le Monde' afea las imágenes "tramposas" del 1-O

'Le Monde' alertó de algunas "imágenes engañosas" que se han difundido sobre el 1-O. El diario francés señaló que la jornada de votaciones estuvo marcada "por la violencia policial" en Cataluña, si bien "ciertas impactantes imágenes", algunas de las cuales ya no aparecen en las cuentas de las redes que las publicaron, "han sido manipuladas".

Uno de los ejemplos que expone es un vídeo compartido millares de veces en Twitter que muestra a policías en actitud violenta en la calle. "La policía española ataca a los votantes catalanes", apuntaba. En realidad, señala el diario, se trataba de unas imágenes del 14 de noviembre del 2012, de una manifestación contra la austeridad en Tarragona cuyos participantes fueron reprimidos por los Mossos.

También aludió a una foto que publicó en Twitter Josep Maria Mainat, que fue miembro de La Trinca. En su perfil de la red social colgó una imagen de unos policías actuando respecto a unos manifestantes que supuestamente portaban una 'estelada' y que resultó no estar ahí.

En otro de los casos aparecía una imagen en la que supuestamente "valientes bomberos catalanes" se enfrentaban a los policías. Correspondía, en realidad, a otra manifestación del 29 de mayo del 2013, también en Barcelona.

Sonada ha sido también la foto difundida por el eurodiputado del PDECat Ramon Tremosa, que correspondía a una protesta del 11 de septiembre del 2016 en Chile.

En las redes sociales también se ha apuntado, en cambio, como falsa alguna imagen de las cargas policiales que sí correspondía al 1-O. Como el de una de las que más había circulado. A la protagonista, a quien desalojaron los policías, la habían situado el mismo día en otro sitio junto a Arnaldo Otegi. Pero no era verdad.

