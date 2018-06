Leoneses en el núcleo del nuevo presidente: fieles a Sánchez cuando el 'pedrismo' estaba proscrito

Es de dominio público que si el nuevo presidente del Gobierno sabe de León, conoce León, tiene buena culpa su amigo Jesús Calleja. Referencias a parte por el vínculo familiar que le toca, por origen y procedencia de su esposa, Begoña Gómez, con partida de nacimiento en Bilbao, raíces en la zona de Valderas, y parte de vida en esta provincia. En León tiene Pedro Sánchez a uno de sus apoyos preclaros en el estamento orgánico. A Ibán García del Blanco, que llegó a fiar toda su carrera política al destino del que hoy tomará el control del gobierno del país; se fue cuando Sánchez perdió el pulso con los barones; y volvió al paso triunfal de las primarias de 2017. García del Blanco tiene un abanico inabarcable de cargos a cuenta prendido de su militancia política; los dos últimos, Director de la Fundación Pablo Iglesias (desde septiembre) y secretario de Cultura en la ejecutiva federal del PSOE, a la que volvió hace un año, con la resurrección del líder. Con el pedrismo en el dintel de la puerta de La Moncloa no está de más la ambiciosa reflexión de Del Blanco, en una entrevista, en la que reconocía que un ministerio no amargaba ningún paladar político.

Otra valedora del devenir político de Sánchez es la ex ministra de Justicia y jueza Margarita Robles (León, 1956) enraizada en la ribera del Condado). Robles, fue una de los quince diputados que interpretaron el no es no de Sánchez hasta sus últimas consecuencias; luego, elegida como portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. En ese punto de retorno a la esencia de la política le pilla este respaldo a la moción contra Rajoy que devuelve al PSOE al Gobierno; y a la jueza y ex secretaria de Justicia a la cabeza de las quinielas para ser vicepresidenta.

Hay otros leoneses alineados con la facción del PSOE que eligió a Sánchez, incluso cuando al pedrismo se le puso cara de Alcoyano, con el viento en proa. Se localiza en ese periodo a la ex alcaldesa de Astorga, Victorina Alonso, que meció el primer acto político de Sánchez en la provincia leonesa en la carrera de retorno a Ferraz. Ya hay quienes señalan a la astorgana entre en elenco de candidatos a ocupar un puesto en la administración periférica del Estado, en justo pago por la fidelidad, cuando la fidelidad parecía un suicidio político. De Pedro Sánchez cuentan que olvida mal los malos momentos.

Ibán García del Blanco, Luis Tudanca, Pedro Sánchez y Javier Alfonso Cendón durante una visita del nuevo presidente del Gobierno a León. RAMIRO

Sánchez tendrá que dar continuidad a un gasto de 162,3 millones en León

Sánchez se ha comprometido a dar una línea de continuidad a los presupuestos de Rajoy y el PNV. Pero no hay nada que se pueda dar por hecho. De cumplirse a rajatabla el proyecto que el nuevo presidente del Gobierno ha prometido respetar a León este año le corresponde un gasto de 162,3 millones de euros de las cuentas del Estado. En todo caso, la peor inversión en la provincia desde hace más de 15 años.

El Gobierno de Rajoy no había iniciado nuevos proyectos, pero había consolidado inversiones en las grandes obras que se ejecutan en la provincia, caso de la alta velocidad ferroviaria, que se lleva la mayor parte de los fondos. Las infraestructuras del AVE tienen una inversión comprometida de 82.540.000 euros. Sánchez, en su último viaje a León en enero de este año, lamentó el estado en el que se encontraba la autovía entre Benavente y León, lo que le da opción a ampliar los 2,39 millones de euros consignados por el anterior Gobierno para la mejora de la A-66. Para la A-60 entre León y Valladolid hay 6,3 millones repartidos en los tramos entre León y Santas Martas y Santas Martas-Valverde Enrique-Mayorga. Fuero de los límites de León hay otros dos millones de euros previstos en la provincia de Valladolid.

Uno de los sectores más dañados en León es el de la agricultura. Pedro Sánchez es partidario de la transformación del producto agroalimentario y cree en su potencial para fijar población local. En este caso, el nuevo titular de Agricultura que asigne tendrá que gestionar 17,7 millones de euros, que en su mayor parte irán destinados a gastos ya previstos por las cuencas hidrográficas en el Duero y el Sil.

Uno de los mayores gestos que podría tener con la capital es el pago de los 11 millones de euros que el Gobierno debe a León desde que Rajoy dejó de invertir la parte que en su momento comprometió el Gobierno de Zapatero. El proyecto, que ahora se encuentra en la línea roja, estaba diseñado para que el Estado financiara el 40% de su coste global, algo que no ha hecho.

Hay pequeños grandes asuntos que también requerirán la atención de Sánchez y sus ministros y ministras. Es el caso de la caótica gestión el parque nacional de Picos de Europa, ahora en manos de tres autonomías con políticas divergentes, o del seguimiento de las obras en los principales regadíos de la provincia. Incluso de la nueva carretera entre el aeropuerto y El Ferral. Para todo había presupuesto.

Informaciones elaboradas por Luis Urdiales, Álvaro Caballero, Miguel Ángel Zamora y Marco Romero