Madrid compara el aumento policial con el envío de tropas de JFK contra el racismo

El Gobierno central sigue elevando el tono de sus declaraciones a tres días del referéndum independentista. El secretario de Estado de la Unión Europea, Jorge Toledo, ha asegurado que el aumento de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya es comparable al envío de tropas que hizo el presidente de EEUU John F. Kennedy en 1963 a los estados del sur para defender los derechos de los estudiantes negros y asegurarse de que se aplicaban las leyes antirracistas. Toledo ha hecho esta equiparación a la publicación web estadounidense 'Politico'.

Por ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reforzado el número de policías y guardias civiles, pero no ha pedido la intervención del Ejército.

"Kennedy dijo que era un principio básico de EEUU y de la libertad acatar la ley. Uno puede estar en desacuerdo con la ley. Puede cambiar la ley. Pero uno no puede no aplicar la ley porque piensa que no es apta para sus propósitos", ha declarado Toledo a ese medio de comunicación. (Aquí está la orden ejecutiva que firmó Kennedy).

Politico ha contactado con el representante de la Generalitat ante las instituciones europeas, Amadeu Altafaj, para pedirle su opinión y ha dicho que las palabras del secretario de Estado son "muy reveladoras". Altafaj considera que el Ejecutivo central utilizará cualquier medio para evitar la consulta en lugar del diálogo político.

En aquellas fechas, en junio de 1963, Kennedy dijo que esperaba que los ciudadanos mantuvieran "estándares de conducta responsable que hagan innecesaria la intervención externa".