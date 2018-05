La ‘maldición’ de ser candidato por Madrid

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, dijo ayer no entender a qué está jugando Mariano Rajoy en la Comunidad de Madrid por no haber designado aun al candidato a la presidencia y ha afirmado: «Que te elijan presidente parece que es una maldición divina». Villacís ha lamentado que en el PP no sean capaces de dar con un nombre para sustituir a Cristina Cifuentes. | EFE