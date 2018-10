Manuel Valls no sería alcalde de Barcelona según una encuesta de GESOP para El Periódico

ERC ganaría hoy las municipales en Barcelona, con un resultado exiguo, entre 10 y 11 concejales, idéntico en su franja alta al que logró Barcelona en Comú en el 2015. Once concejales que hace cuatro años otorgaron la victoria a Ada Colau y, por ser la lista más votada, la alcaldía. Once concejales que también le han dado una mala vida considerable, porque gobernar con tan pocos ediles, tan lejos de los 21 que marca la mayoría absoluta, ha hecho sudar sangre a los ‘comuns’ en el día a día, incluso en el año y medio en el que contó con el PSC como socio.

Esta es la principal conclusión de la encuesta que el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) elaboró del 2 al 4 octubre pasados sobre las perspectivas de las distintas candidaturas ante las elecciones locales. Según el sondeo del GESOP, Barcelona en Comú perdería apoyo y bajaría de dos a tres concejales, hasta quedarse en ocho o nueve. Un número con el que desde luego ya no podría plantearse gobernar en solitario aunque sí seguir en el gobierno municipal, como socio minoritario: sin la alcaldía pero con una proporción relevante de las plazas de poder.

No es la única alianza posible, pero un pacto entre ERC y Bcomú, la opción que más se baraja, sumaría hasta 20 concejales. Los mismos que una alianza secesionista (ERC, PDECat y la CUP). Una constitucionalista, siempre según el sondeo, no alcanzaría los 15 ediles.

Ciutadans, un aumento insuficiente



En tercer lugar aparece Ciutadans, con siete concejales, dos más de los que ha atesorado en este mandato. Es un resultado que pese a mejorar el que el partido de Albert Rivera logró en el 2015 se antoja muy inferior al de los entusiastas de Manuel Valls, que lo presentan como un candidato serio a ocupar la silla de Colau. Hay que tener en cuenta que Valls buscará disociar su figura de Ciutadans: ya ha advertido que no será candidato de los de Rivera, aunque dice que aceptará su ayuda y su colaboración.

El sondeo da seis concejales al PSC, dos más de los que tiene. Según la encuesta, el PDECat obtendría cinco ediles, cinco menos de los que logró el grupo de Xavier Trias –que luego quedaron en nueve por el adiós del ahora concejal no adscrito Gerard Ardanuy, que estaba en Unió- en las municipales del 2015, en las que Trias perdió ante Colau por 17.000 votos.

Cierto es que la encuesta se hace en un momento en el que no se conocen los planes definitivos de varias candidaturas, y no solo la de Valls. No está claro cómo se presentará a las municipales la galaxia política de los exconvergentes, que persigue una lista conjunta del independentismo que ERC ha descartado. Por ahora, el PDECat tiene como alcaldable a Neus Munté, que ganó las primarias del partido, pero siempre se ha dado por hecho que ella acabaría acompañando a otro candidato, todavía por definir. El sondeo del GESOP otorga a la CUP tres o cuatro concejales, los que tiene o uno más, y augura la desaparición del PP del consistorio barcelonés, en el que no obtendría representación por primera vez, con un apellido u otro, desde el final del franquismo.

.