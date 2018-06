Margallo advierte que "el Congreso del PP no puede convertirse en un concurso de Miss América"

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, ha afirmado este viernes que el Congreso del PP que elegirá al sucesor del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, "no se puede convertir en un concurso de Miss América, sino una confrontación de ideas".

"Este Congreso no puede convertirse en una especie de concurso de Miss América, sino una confrontación de ideas para ver cómo resolvemos la situación en la que estamos y cómo hacemos frente a aquellas causas que nos han traído hasta aquí", ha subrayado Margallo.

En declaraciones en Antena3, ha recalcado que está recogiendo avales para presentar su candidatura al congreso extraordinario del PP, aunque ha asegurado que no es "su primera ambición". "Soy precandidato. Estoy tomando la temperatura del agua", ha comentado.

Por otra parte, el diputado 'popular' ha contestado al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo este jueves sobre la candidatura del exministro que pedía a los candidatos del PP que se presentaran "en positivo y nunca en contra": "Difícilmente me puedo sentir aludido, he combatido aquellas ideas que me parecían que no eran las que España necesitaba, no hay nada personal".