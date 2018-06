Margallo protesta porque en el PP no habrá debate entre los candidatos

R.C. | MADRID

El exministro de Exteriores y candidato a la presidencia del PP, García Margallo, no se conforma con la decisión de la comisión organizadora del congreso extraordinario del partido de no hacer un debate entre los aspirantes. «El que yo opine ahora en Jaén y otro militante esté hablando en Alicante con ideas que no pueden concretar, me parece completamente absurdo, me parece un ejercicio de irresponsabilidad», dijo ayer durante uno de sus actos de campaña. El presidente de la comisión, Luis de Grandes, explicó el viernes que se había renunciado a la idea de celebrar una confrontación de proyectos en la sede de la formación, al menos en esta primera fase de las primarias, por la dificultad que tendría una discusión a seis o siete candidatos. Pero dejó abierta la puerta a que, superado el corte de los militantes, si los compromisarios tuvieran que elegir entre dos opciones en segunda vuelta, haya debate. La atención mediática se reparte entre la secretaria general y exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, la expresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Margallo admitió que parte con cierta desventaja.