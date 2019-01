Marín, a Vox: "Si quieren que Díaz vuelva a ser presidenta, que lo hagan"

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha instado este martes a Vox a decidir sobre el inicio de la legislatura en la comunidad. "Si quieren ir a elecciones, que lo hagan. Si quieren que Susana Díaz vuelva a ser presidenta de la Junta, que lo hagan", ha apuntado.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', en el contexto de una reunión en Madrid este martes de los secretarios generales del PP y de Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, para tratar de avanzar en un acuerdo de cara a una futura investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Marín ha subrayado que "ahora parece" que Vox podría ser "un obstáculo" para el cambio en Andalucía. "Yo espero que no lo sean y que igual que se llegó a un acuerdo para la Mesa del Parlamento, seamos capaces de poner en marcha la legislatura con normalidad", ha deseado. No obstante, ha afirmado que Ciudadanos no tiene "nada que negociar con Vox", ya que debe ser el candidato a la investidura el que tiene que buscar los apoyos, en este caso, según su acuerdo, Moreno.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Frente a esto, Marín ha insistido en que está trabajando en un acuerdo de 47 escaños con los 'populares' y ha avisado de que no aceptará el cambio de la Ley de Violencia de Género en Andalucía. "Hemos llegado a un acuerdo programático y hemos cerrado 21 medidas para los cien primeros días de gobierno".

"No estoy negociando absolutamente nada con Vox, solo intentando llegar a un acuerdo de gobierno con el PP. Lo que PP y Vox hablen en Madrid o Sevilla, siempre que no afecte con lo firmado entre Ciudadanos y PP, no es una cuestión en la que yo tenga que intervenir", ha indicado. "Ciudadanos ha cerrado un acuerdo de 90 medidas con el PP que no se van a mover", ha remarcado.

En este sentido, ha avisado que de se podría ir a elecciones "otra vez" en la comunidad y ha hecho hincapié en que hay partidos que "no entienden cuáles son las reglas del juego, no saben cómo funcionan las instituciones y tienen que aprender, tienen que aterrizar en las instituciones". En este punto ha detallado que "por mucho que Vox y PP firmen un acuerdo para cambiar la Ley de Violencia de Género en Andalucía, no podrían hacerlo". "Necesitan 55 escaños y eso no lo tienen", ha indicado, toda vez que ha recordado que esta ley se aprobó en julio del pasado año por unanimidad. "¿Cómo va a cambiar el PP esta ley. Eso no está en ninguna cabeza pensante", ha apostillado.

REPARTO DE CONSEJERÍAS

Preguntado sobre el reparto de las consejerías en Andalucía entre el PP y Ciudadanos, Marín ha indicado que "hay muchas quinielas" y su partido ha venido defendiendo a los autónomos, el emprendimiento, la regeneración democrática y la educación. "Mientras no se cierre el acuerdo, no hay acuerdo. Es muy complejo, la estructura de la Junta es mastodóntica", ha insistido.

Al hilo de esto, ha explicado que "lo único cerrado" es que Juanma Moreno sería el candidato a presidente y que habría una vicepresidencia. "Las consejerías serían entre diez y doce", ha señalado.