Marlaska estudia dotar a los Mossos d'Esquadra de armas largas

El ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elogiado el trabajo en materia de seguridad que realizan los Mossos d'Esquadra y su colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil tras asegurar que estudiará la petición del PDeCAT para dotar a la policía catalana de armas largas y autorizar su acceso a las bases de datos europeas.

Grande-Marlaska ha asegurado que ahondará en la cuestión armamentística propuesta por Feliu-Joan Guillaumes, diputado del PDeCAT, este miércoles en el Congreso después de que el diputado catalán le pidiera una revisión de las reivindicaciones históricas de los Mossos congeladas durante el Gobierno del PP.

La intervención del diputado del PDeCAT en el Congreso, donde Grande-Marlaska ha presentado las líneas generales de su Ministerio, ha solicitado además que se refuerce la plantilla de los Mossos d'Esquadra con 500 agentes y que se permita que la policía catalana pueda adquirir armas largas para responder "al nivel de alerta antiterrorista", así como acceder a las bases de datos policiales europeas.

Grande-Marlaska ha recordado que la adquisición de material armamentístico y municiones depende en parte también del Ministerio de Defensa. "Me enteraré y trasladaremos esa cuestión", ha dicho el ministro en respuesta a Guillaumes, remitiéndose también a lo que se acuerde en la Junta de Seguridad de Catalunya, sobre todo en lo referente al acceso de la policía catalana a bases de datos europeas.

SE REMONTA A SU ETAPA COMO JUEZ

"Creo en las instituciones centrales, autonómicas y locales", ha dicho Grande-Marlaska, insistiendo en el mensaje que ha defendido en lo referente a su confianza sobre el tratamiento sin privilegios que tendrán los políticos catalanes procesados por el Supremo y trasladados a prisiones de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en esta materia.

Marlaska ha recordado su pasado como juez para reforzar la idea de confianza en los Mossos. "Yo he trabajado muy bien con los Mossos tiempo ha", ha dicho, subrayando que se refería en especial a cuestiones en materia yihadista y que este trabajo era conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Espero que eso no se modifique", ha añadido, explicando que "últimamente" ha estado más alejado de estos temas porque como juez no se ha encargado de instrucciones que precisan de coordinación con fuerzas de seguridad.