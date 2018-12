Marta Bosquet, la flamenca de sonrisa permanente

Una "currante nata" con una sonrisa siempre en la boca. Marta Bosquet (1969), segunda mujer al frente del Parlamento de Andalucía, tendrá que echar mano de las dos cualidades que más repiten quienes la conocen para afrontar la XI legislatura, la primera sin el PSOE al frente y con la derecha gobernando. Abogada de profesión y aficionada confesa al flamenco, Bosquet fue una de las primeras afiliadas a Ciudadanos en su Almería natal, ayudando a expandir el partido a base de esfuerzo y dedicación y convirtiéndose en la mano derecha del líder de la formación en la comunidad, Juan Marín, que siempre tuvo su nombre en mente para presidir la Cámara.

Sus compañeros dicen de ella que se trabaja mucho los temas, una actitud que se nota a la hora de hacer frente a cualquier asunto complejo. No en vano llevaba 20 años al frente de su propio despacho de abogados, que tuvo que abandonar en el 2015 para marcharse al Parlamento. Allí, aunque no ha sido la diputada más brillante, ha logrado destacar por su capacidad de diálogo y de trabajo. Tanta, que ha estado presente en multitud de comisiones y puestos de responsabilidad en la Cámara: portavoz adjunta del grupo, portavoz en la comisión de Empleo y en la de Empresa, presidenta de la comisión de Justicia Fue integrante además de la comisión de investigación parlamentaria sobre el supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo, en la que le tocó interrogar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Con ella tuvo un par de encontronazos dialécticos y, recuerdan algunos diputados, llegó a espetarle: "A mí no me gana usted a flamenca".

La nueva presidenta de la Cámara, la segunda que no pertenece al PSOE, se caracteriza por sus buenas relaciones con los miembros del resto de partidos. Casi más que con el suyo, ya que a punto estuvo de no ser elegida en las primarias para esta legislatura. Es más, hay quien recuerda que entabló una excelente amistad con quien fuera consejero de Justicia al comienzo de la pasada legislatura, Emilio de Llera. Incluso cuando el consejero fue reprobado le llegó a pedir disculpas.

Separada y con dos hijos, Bosquet adora los paseos por el litoral en su Almería natal, además de acudir a la academia de baile donde desconecta por completo del ambiente político, ya que es portavoz de Cs en esta provincia, secretaria provincial de Acción Institucional en Andalucía y miembro de la junta directiva nacional del partido, donde lleva el área de Dependencia y Discapacidad.