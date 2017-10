Masiva manifestación por la unión y a favor de la Constitución con banderas nacionales y de Cataluña

Miles de personas se han concentrado en el centro de Barcelona en una manifestación convocada por Societat Civil Catalana. Los manifestantes están a favor de la unión y en contra de la independencia de Catalunya y censuran la deriva secesionista del Govern de la Generalitat. Los miles de personas que acuden a la convocatoria llevan banderas españolas, también 'senyeres' y banderas europeas.

Muchos de los lemas y cánticos en la manifestación ensalzan la relación entre España y Cataluña: 'Viva Españana y viva Catalunya', 'Som catalans', 'Catalans, España os quiere'. Abundan también los cánticos y lemas de orgullo español: 'Yo soy español, español' y 'Sí a la unidad de España'. Otros lemas son críticos con la Generalitat y el 'president': 'Puigdemont a prisión', 'Diálogo? No. A prisión', 'Golpe ruinoso, no' 'golpe tapafraudes, no'.

Vista general de la Via Laietana con la manifestación convocada por Societat Civil Catalana en defensa de la unidad de España bajo el lema "¡Basta! Recuperemos la sensatez". ALEJANDRO GARCÍA

La marcha está respaldada por el PP y Ciudadanos. El PSC no se ha sumado, pero ha animado a sus militantes a asistir. La manifestación recorrerá un kilómetro por el centro de la ciudad condal, partirá de plaza Urquinaona a las 12, seguirá por Via Laietana y terminará ante la Estació de França, donde habrá un escenario donde el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa leerá un manifiesto antiindependentista y pronunciará un discurso el ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. Además de políticos, hay 25 entidades que participan activamente, como Empresaris de Catalunya, Llibertats y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot).

Cabecera de la la manifestación. ALEJANDRO GARCÍA

Rajoy anima por Twitter a los manifestantes de Barcelona. "En defensa de la democracia, la Constitución y la libertad. Preservaremos la unidad de #España, #NoEstáisSolos", es el mensaje que a través de su cuenta personal de Twitter ha dirigido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los manifestantes congregados en Barcelona por la unidad de España.

El jefe del Ejecutivo encabeza su tuit con la etiqueta #RecuperemElSeny, que recoge el lema bajo el que miles de ciudadanos han sido convocados por Societat Civil Catalana en defensa de la unidad de España, a dos días de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament con una declaración unilateral de independencia encima de la mesa.

A la manifestación acuden políticos del PP -Dolors Montserrat, Javier Arenas, Pablo Casado, Enric Millo, Andrea Levy, Xavier García Albiol o Cristina Cifuentes-, de Ciudadanos -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Begoña Villacís- y del PSC -Salvador Illa, Josep Borrell o Celestino Corbacho-.

Participantes en la manifestación en Barcelona por la unidad de España. J. G. ALBALAT

Pablo Iglesias, abucheado en la estación de Sants por manifestantes

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido abucheado esta mañana en la estación de Sants de Barcelona por un grupo de medio centenar de personas que acudían, equipadas con banderas nacionales, a la manifestación en favor de la unidad de España que se celebra en el centro de la capital catalana. "¡Fuera, fuera!", ha sido el grito que han coreado los pasajeros que acababan de llegar en un AVE a Barcelona al descubrir a Iglesias en el control de seguridad de la estación ferroviaria cuando se disponía a tomar un tren para regresar a Madrid.

Sin dejar de ondear sus banderas, los manifestantes han lanzado sus gritos contra Iglesias mientras el diputado dejaba su mochila en el escáner y saludaba a los vigilantes de seguridad. Superado el acceso de seguridad, y mientras el secretario general de Podemos ya se dirigía hacia el convoy, los gritos han cambiado por un reiterado "¡Viva España y viva Cataluña!", uno de los lemas más coreados en la manifestación celebrada en Barcelona.

De camino a Madrid, desde el propio tren, Iglesias ha comentado el incidente en un tuit con las siguientes palabras: "Cualquier político debe asumir que le abucheen. Hoy me tocó a mí. Mientras no haya violencia, ninguna queja. Seguiremos pidiendo diálogo".

Iglesias viajó ayer a Barcelona para una entrevista televisiva con el canal autonómico TV3, tras la que hoy regresaba a Madrid, han explicado fuentes de su partido.

En Sociedad Civil Catalana hay gente de todas las sensibilidades. O simplemente hay quienes no están de acuerdo con la política catalana. Su vicepresidente es Alex Ramos, un médico de la órbita socialista, que todavía se irrita cuando recuerda algunas de las cosas que han dicho sobre ellos. Una de las figuras que encabezará la marcha junto con el premio Nobel Mario Vargas Llosa es Josep Borrel, el exministro del PSOE. "Es que lo que está pasando en Cataluña con el tema de la izquierda y la derecha es increíble", afirma Ramos. "Tenemos una revolución nacionalista encabezada por un partido de derechas y apoyada por una supuesta izquierda... Y por la CUP, que no nos engañemos, son los hijos de los cargos de Convergència. Lo que les suceda a los trabajadores no les importa nada. Pero decir estas cosas en Cataluña te lleva al ostracismo social", agrega el vicepresidente de SCC. El lema de la marcha será 'Prou. Recuperen el seny. (Basta. Recuperemos el sentido común)'.

Nada de consignas políticas. La historia de Societat Civil es la de varias personas que se unen al ver que no hay espacio para otro discurso que no sea el soberanista. "A cualquiera que no repitiese las claves del Govern se le conducía al appartheid. Pero lo peor es lo que han hecho con los niños", afirma la editora Miriam Tey, una de las caras de SCC. "Es muy doloroso cuando escuchas las historias de chavales a los que castigan por hablar castellano o a los que aíslan en el patio porque sus padres se han significado de alguna forma", añade Tey. Rusiñol recuerda, en este sentido, que en las series de televisión catalanas, el castellano "es el idioma de los fascistas, los borrachos y las prostitutas".

Miriam Tey, del mundo de la cultura, espera que la manifestación sirva "para romper con la ficción de la política catalana". "Aquí no hay un pueblo detrás de una estelada, como quiere hacer creer Puigdemont. Nuestra sociedad era plural, diversa y dialogante hasta que Pujol decidió uniformizarnos. Afortunadamente no lo consiguió del todo". Uno de los ejemplos recientes de la agresividad del pensamiento único que citan los miembros de SCC es el del cantautor Joan Manuel Serrat, al que los soberanistas crucificaron en las redes sociales por mostrar su desacuerdo con el referéndum independentista. "Eso nos ha pasado a todos. Solo por ser de Societat Civil ya nos han condenado a la muerte social", explica Rusiñol.

"Recatalanización"

En la mitología de la movilización contra la declaración unilateral de independencia existe un documento que se cita una y otra vez. Se trata del 'Programa 2000', impulsado por Jordi Pujol en 1990 y en el que se avanzaban los plazos para la "recatalanización". "Han puesto la educación, los medios de comunicación, la policía, la sanidad... Todo, al servicio del independentismo".

Una de las figuras de esta movilización contra el pensamiento único es Josep Bou, el presidente de Empresaris de Catalunya, una organización surgida en 2015 para hacer ver los costes que ocasionaría la independencia en la economía. En su día denunciaron la marcha de empresas y auguraron un incremento del paro del 30 por ciento. Bou, sin ninguna relación con la SCC, acudirá a la marcha de hoy. "Los independentistas venían con el mensaje de que la independencia traería al paraíso y nosotros decíamos que lo que llegaría sería la ruina, con empresas que se estaban marchando y que prometen un hundimiento sin precedentes".

"A nosotros nos han dicho de todo. Cuando el Parlamento Europeo nos dio el premio Ciudadanos del Año en 2014, los soberanistas llevaron una iniciativa al Parlament para pedir que nos lo quitasen porque éramos ultraderechistas", recuerda Josep Rusiñol, uno de los miembros de la directiva de SCC. "Nos reunimos con todos los partidos para explicarles que éramos una organización transversal, con personalidades de todas las simpatías ideológicas y la respuesta que nos dieron algunas formaciones nacionalistas me encogió el estómago. 'Esto os pasa por meteros en política', nos dijeron", añade Rusiñol.

La manifestación ha colapsado el centro de Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA