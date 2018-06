Màxim Huerta cierra su cuenta de Twitter

El exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta, que dimitió el pasado miércoles tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros, ha cerrado su cuenta de Twitter, aunque mantiene abiertas las oficiales de Facebook e Instagram.

La red social de Jack Dorsey dio más de un quebradero de cabeza al exministro durante la semana de su mandato -el más breve de la democracia-, cuando comenzaron las críticas por algunos de los mensajes que había publicado en los últimos años.

"Umberto Eco: 'odio a los deportistas'. Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu", escribió Huerta en 2010, palabras que provocaron que centenares de usuarios hiciesen retweets de las antiguas sentencias del exministro de Cultura y Deporte.

No fue el único tuit polémico del escritor y periodista en relación al deporte: "Menos deporte creo que hago de todo" (2010) o "No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Perdonadme" (2016) son otras de las opiniones que vertió el periodista en su cuenta personal.

Cuando salió a la luz el pasado miércoles la complicada relación de Huerta con Hacienda, obligado a abonar 366.000 euros por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008, su pasado en Twitter volvió al trending topic: "Estar al día con Hacienda ya no se lleva", escribió en 2015 Huerta, quien, después de tres años de intensa actividad en la red social, ha decidido darla de baja junto con su historial de antiguas declaraciones.