Màxim Huerta comparece para anunciar su dimisión tras filtrarse que defraudó a Hacienda

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, pasará a la historia como el ministro del más breve reinado. Huerta comparecerá a las siete de la tarde para anunciar con total seguridad su dimisión tras conocerse que defraudó a Hacienda.

Máxim Huerta fue sancionado a abonar 366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión, una sentencia firme que hoy ha trascendido públicamente y que ha provocado peticiones de dimisión.

El diario El Confidencial ha publicado esta mañana la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestima los recursos que Huerta interpuso el año pasado contra la decisión tras notificarle la Agencia Tributaria el total que debía pagar: 365.939 euros, que incluye la multa y los intereses.



Huerta, según el TSJM, declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

El ministro, titular de la cartera desde el pasado 7 de junio, ha asegurado esta mañana en Onda Cero que sus obligaciones tributarias estaban "al corriente": "Pagué lo correspondiente y asunto cerrado", dijo antes de presentar la dimisión. Añadió que no se planteaba presentar su dimisión -rectificó horas después- ya que el fraude tributario que se le achaca es anterior a su condición de ministro.



"Este asunto -ha precisado- no es como ministro de Cultura, es un asunto de Màxim Huerta de unos años y de pronto cambió un criterio y asumí la responsabilidad como ciudadano, como le pasó a cientos de periodistas, de creadores y de artistas en su momento".



"No hubo mala fe y no oculté nada. Cotizaba como sociedad y Hacienda revocó esa manera de tributar y lo primero que hice fue pagar, acepté mi responsabilidad como ciudadano", ha añadido.

El fallo del TSJM estima que la conducta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable", en el sentido de que "se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales".



En declaraciones posteriores a la Cadena Ser, Huerta ha explicado que no lo compartió con Pedro Sánchez "porque es una cuestión privada" en la que él asumió sus "responsabilidades".

Según el TSJM, el entonces presentador en "El programa de Ana Rosa" (Telecinco) ingresó en esos tres años casi 800.000 euros a través de la sociedad limitada Almaximo Profesionales de la Imagen, de la que era único accionista y administrador desde 2006 y que fue liquidada a finales de 2016.