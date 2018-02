Méndez de Vigo se mofa de Irene Montero por decir "portavozas"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No nos merecemos estos políticos. Me pregunto: ¿Cuándo vamos a tener gente normal dirigiendo los asuntos públicos? ¿Cuándo los ciudadanos que triunfan en empresas, profesiones liberales, educación y cultura, etc. van a integrarse en la política y echan a esto?