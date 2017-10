La Mesa del Parlament "toma nota" de los resultados del 1-O a pesar de la oposición del letrado mayor

La Mesa del Parlament ha recibido hoy la comunicación oficial del Govern sobre los resultados del referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional, y "ha tomado nota" de los mismos, con la oposición del letrado mayor, a pocas horas de la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont.



Poco antes de que Puigdemont comparezca en la cámara catalana para abordar la situación política de Cataluña y con la incertidumbre sobre una eventual declaración unilateral de independencia, la Mesa del Parlament se ha reunido de forma ordinaria para admitir a trámite varias iniciativas parlamentarias.



Durante la reunión de la Mesa, el máximo órgano de gobierno de la cámara catalana ha recibido la comunicación oficial del Govern sobre los resultados del 1-O, suscrita por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller de Presidencia y portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull, y el de Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva, según han explicado fuentes parlamentarias.



La Mesa, gracias a la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí) y con el apoyo de Catalunya Sí Que Es Pot, "ha tomado nota" de la comunicación de los resultados de la jornada del 1 de octubre, pese al rechazo del PSC y de Ciudadanos, que han considerado que no debería "haber tomado nota" del contenido de esta comunicación oficial y devolverla al Govern, ya que se basa en la Ley del Referéndum suspendida por el TC.



El secretario general del Parlament ha avalado que la Mesa "tomara nota" sin iniciar ninguna tramitación, mientras que el letrado mayor se ha posicionado a favor de los criterios de Ciudadanos y PSC.



Fuentes de la Mesa han explicado que el secretario general ha advertido de que, si bien se podía "tomar nota" de una comunicación recibida del Govern, no se podía someter a votación ni admitirla a trámite, porque contravendría la interlocutoria del Constitucional.



En cualquier caso, la Mesa no ha votado nada ni tampoco ha iniciado la tramitación, por lo que según ha subrayado el secretario general del Parlament, el escrito "no tiene ningún efecto jurídico", aunque Ciudadanos y PSC no lo entiendan así y este último ya ha anunciado que pedirá una "petición de reconsideración".