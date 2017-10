Miles de personas se manifiestan en Madrid por la unidad y la Constitución

En la puerta del Ayuntamiento de Madrid, un grupo de gente ha desplegado una pancarta don el lema en catalán 'no us aneu, us estimem', "no os vayáis, os queremos".

DL | REDACCIÓN

07/10/2017

Una multitudinaria concentración en la Plaza de Colón ha clamado en favor de la defensa de la Constitución y la unidad tras el referéndum del 1-O en Cataluña. Los asistentes han acudido con banderas nacionales y los asistentes han llevado pancartas con lemas como ‘Viva España’, ‘Soy español’ y “Con golpistas no se dialoga”. Miles de personas han tomado la Plaza de Colón y la calle de Serrano de Madrid en un acto en defensa de la unidad de España, la Constitución y el estado de derecho. En la puerta del Ayuntamiento de Madrid, un grupo de gente ha desplegado una pancarta don el lema en catalán 'no us aneu, us estimem', "no os vayáis, os queremos". Estaban convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). Los manifestantes se han reunido en la Plaza de Colón desde una hora antes de la convocatoria en un ambiente festivo. En el suelo de este emblemático espacio público se ha colocado una bandera de España, mientras se escuchaba por los altavoces la canción "Que viva España" de Manolo Escobar.

En la protesta, han exhibido pancartas con lemas "Golpistas" con la fotografías del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, al tiempo que han coreado "Viva España". En la zona, se ha desplegado un amplio dispositivo policial y sanitario, con ambulancias. Entre las entidades que apoyan la concentración figuran Fundación Villacisneros, el Círculo Balear, Fundación Valores y Sociedad, Convivencia Cívica Catalana, Enraizados, Comunidad Judía del Principado de Asturias, Hazte Oír, Foro de Guardias Civiles, Galicia Bilingüe, Fundación Gustavo Bueno, Foro Sevilla Nuestra, Profesores por la Ética, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Asociación de las Damas de Blanco.

Escribe tu comentario