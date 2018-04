Miles de personas salen a la calle en León en contra de la sentencia de La Manada

La sentencia de la Audiencia de Navarra que no considera violación, sino abuso, los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016 animó a miles de leoneses a hacer público su descontento en actos organizados en la capital, Ponferrada, Astorga y Bembibre.

En León se dieron cita más de mil personas de toda edad y condición en Botines. Primero se leyó un manifiesto en el que los convocantes expresaron su más radical condena a la sentencia emitida ayer. Una de las afirmaciones que se recogieron decía que «esta sentencia nos condena a todas». Una vez concluida la lectura de este texto, los presentes corearon de forma repetida eslóganes como ‘Si no nos matan, no es violación’, ‘No es abuso, es violación’, ‘Nos tocan a una, nos tocan a todas. No es no’, o ‘Queremos ser libres, no valientes’. También se exhibieron pancartas con textos alusivos a la sentencia que rezaban ‘La manada somos nosotras’, ‘Mujer si no luchas, nadie te escucha’ o ‘Hermana, aquí está tu manada’.

Más de 500 personas se concentraron en Ponferrada para denunciar el fallo de la sentencia y exigir «dignidad» para las mujeres. Convocadas por el colectivo 8M, la protesta se celebró en la plaza del ayuntamiento de la capital del Bierzo. ‘Yo si te creo’ o ‘Es violación, no abuso’ fueron algunas de las consignas que se escucharon en un protesta pacífica pero no exenta de indignación por el fallo de la Audiencia de Navarra. También en Bembibre y Astorga hubo concentración.