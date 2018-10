Montero rechaza que Iglesias negocie los Presupuestos con Junqueras

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que "personalmente" no iría a prisión a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 con el líder de ERC, Oriol Junqueras, tal como hará Pablo Iglesias este viernes en la cárcel de Lledoners, donde el político catalán se encuentra interno desde el mes de julio.

En una entrevista en 'Telecinco', la ministra ha señalado que "el señor Iglesias es libre" de visitar a quien quiera y "entiendo que dentro de su paquete de temas que va a abordar habrá incorporado hablar de la bondad de los Presupuestos".

No obstante, Montero ha asegurado que "no hay ningún tipo de encargo" del Gobierno y "para nada el señor Iglesias es un enviado" para lograr el apoyo de ERC a las nuevas cuentas públicas.

"Es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de sumar acuerdos" y que se sentará con todas las formaciones políticas para ello. Montero ha apuntado que esa visita "forma parte de una hoja de ruta de Iglesias previa" al acuerdo presupuestario.

INFLUIR EN LA FISCALÍA

Preguntada sobre si el Ejecutivo va a intentar influir en la Fiscalía en el marco del juicio a los líderes independentistas para que ERC apoye los Presupuestos, Montero ha declarado que "no va a haber ninguna contraprestación al apoyo a los Presupuestos que no sea en términos de políticas públicas".

La titular de Hacienda ha subrayado que "la exigencia es que haya una intervención del Ejecutivo en otro poder del Estado saben que la respuesta es que no", y si en base a ello ERC no apoya los Presupuestos, Montero ha señalado que las cuentas públicas no saldrían adelante.

No obstante, Montero ha afirmado que "va a ser difícil" que una formación política como ERC, que "está reclamando más recursos para Cataluña" y que los Presupuestos contemplan, explique que no los apoyará "porque se tienen otros planteamientos políticos que nada tiene que ver" con los problemas de la ciudadanía de Cataluña.