Montilla: 'No habrá referéndum de autodeterminación. No nos engañemos'

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha afirmado este sábado que no se celebrará referéndum sobre la independencia de Catalunya. "No habrá referéndum de autodeterminación. No nos engañemos", ha declarado el político socialesta en una entrevista con Catalunya Ràdio.

En referencia a un eventual indulto a los presos independentista, Montilla ha asegurado que el Gobierno "no puede renunciar a ninguna de las prerrogativas que tiene para tratar de solucionar un problema que es político".

El 'expresident' ha recordado que para considerar un indulto, primero hace falta una sentencia, por lo que ha pedido esperar a después del juicio para valorarlo, tras ser preguntado por las declaraciones de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, sobre este asunto en septiembre.

El juicio "no ayudará"

El actual senador socialista ha añadido que la permanencia de los presos en prisión y el juicio "no ayudará" a cerrar heridas en Catalunya, por lo que ha considerado un error que el PP judicializara el proceso soberanista.

Ha evitado responder si ha visitado a los presos soberanistas en la cárcel porque no cree que "se tenga que hacer exhibición de determinadas cosas". Ha negado que los dirigentes independentistas encarcelados tengan privilegios en la prisión y ha opinado que es un comentario "poco acertado". "Alguien que está encerrado en la cárcel difícilmente tiene privilegios", ha sentenciado.