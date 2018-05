Montoro expedienta a Puigdemont para inhabilitarlo por ocultar sus bienes

Nueva ofensiva del Gobierno contra Carles Puigdemont, desactivada ya por el TC su investidura a distancia. El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha puesto en marcha los trámites para abrir un expediente sancionador contra el 'expresident' por incumplir la ley del régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Generalitat, según publica el digital Elconfidencial.es. Esta ley obliga a todos los dirigentes a presentar la declaración de actividad, patrimonio e intereses en los tres meses siguientes al abandono del cargo que ocupaban. Según Hacienda, Puigdemont no ha presentado la declaración de sus bienes. Este incumplimiento le podría costar una inhabilitación para ejercer cargo público durante 4 años.

Según fuentes citadas por ElConfidencial, Puigdemont habría ocultado reiteradamente esos datos incurriendo en una infracción grave, sancionada por la norma con la "destitución inmediata del alto cargo infractor y con la sanción accesoria de que no puedan ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años", según recoge la normativa.

La mayoría de los más de 200 altos cargos de la Generalitat que fueron destituidos en aplicación del artículo 155 remitió dentro de plazo los documentos que exige la ley. En concreto, están obligados a presentar una declaración de actividades, una declaración patrimonial y de intereses (bienes, derechos y obligaciones, incluyendo la última declaración tributaria de IRPF y patrimonio) y una declaración complementaria (cónyuges o convivientes y los demás familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que ocupan puestos en la Generalitat).

Hacienda estaría en posesión, según asegura el digital, de un documento que acredita que que Puigdemont fue notificado el pasado febrero en Bélgica de que disponía de 15 días adicionales para enviar la información. Sin embargo, el líder de JxCAT también habría consumido este último plazo y el departamento de Montoro habría decidido entonces iniciar los trámites para expedientarle.

PUIGDEMONT USARÁ A MONTORO EN SU DEFENSA

Esta noticia se conoce pocas horas después de que trascendiera que la defensa de Carles Puigdemont ante el tribunal de Schleswig-Holstein que decidirá su futuro judicial va a basarse en datos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. En los próximos días, los abogados del 'expresident' van a enviar a la fiscalía instructora alemana los cinco informes entregados por Hacienda al juzgado de instrucción 13 de Barcelona (y que están en poder también del magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena), en los que se reconoce que no se han encontrado "indicios concluyentes de malversación".

Fuentes próximas a Puigdemont subrayan: "No hay contratos pagados, no hay facturas pagadas, no hay nadie imputado por una malversación concreta… No hay malversación. Y lo dice el Ministerio de Hacienda español".