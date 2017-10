Los Mossos se dividen

Los Mossos d'Esquadra están divididos "más o menos al 50 %" entre los que apoyan la actuación el 1-O y los que consideran que el dispositivo que se organizó fue insuficiente, una divergencia de opiniones que se ha trasladado al funcionamiento del día a día.

Según algunos agentes, la tensión en el seno de los Mossos ya se palpaba antes del referéndum debido a las diferentes opiniones políticas y al cansancio acumulado de muchas horas de trabajo tras lo atentados yihadistas de agosto, pero ahora ha alcanzado un punto más alto. Agentes que no quieren compartir el coche patrulla con sus compañeros por divergencias políticas y discusiones en las reuniones operativas o "briefings" que se celebran en cada cambio de turno preocupan a los mandos de los Mossos, aunque los agentes más optimistas aseguran que aún se conserva el "espíritu" del cuerpo. Las horas extras acumuladas en los últimos meses por la sobrecarga de trabajo y el estrés que provoca la situación que se vive en Cataluña con el proceso independentista se unen a las diferentes opiniones de los agentes.

Esta fractura se empezó a agrandar a raíz de los incidentes de manifestantes contra los agentes de la Guardia Civil que realizaron registros el pasado 20 de septiembre, y se hizo aún mayor tras la jornada del referéndum.

Y es que la fractura social de los catalanes también afecta a los Mossos, que están divididos "más o menos al 50 %" entre los que piensan que actuaron de forma proporcionada porque el referéndum no era ningún delito y los que creen que los Mossos han sido politizados y se pusieron ese día de perfil diseñando un operativo que era insuficiente para cumplir el mandato judicial e impedir la votación.

De hecho, algunos mossos en desacuerdo con la actuación del domingo tratan de impulsar la plataforma "Mossos Unidos" y desean acudir a una manifestación de apoyo convocada para el domingo frente al cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona. Afirman que no están dispuestos a que todos sean vistos igual y recuerdan que han trabajado mano a mano con los policías nacionales y los guardias civiles desde hace muchos años, algo que quieren seguir haciendo. Sin embargo, no consta que ningún agente del cuerpo autonómico haya pedido usar la "pasarela" legal que aún se tiene que desarrollar mediante un reglamento y que les permitiría pasar a ser agentes de la Policía Nacional, algo que no es fácil que ocurra cuando en este último cuerpo cobrarían entre 500 y 600 euros menos al mes de media.

Los sindicatos de la policía catalana no se han pronunciado aún públicamente sobre esta situación, pero esperan que se pueda reconducir y que por encima de todo prime ese espíritu de cuerpo que une a los agentes.

Abrazos

Tras unos días de alta tensión frente a a los hoteles de Pineda de Mar en los que estaban alojados centenares de policías nacionales desplazados a Cataluña por el referéndum, este jueves se han producido una imagen de fraternidad entre los agentes de este cuerpo y los Mossos d'Esquadra que estos días han protegido los establecimientos hoteleros ante las protestas de los ciudadanos.

Mossos y policías nacionales se han fundido en sentidos abrazos en la despedida de los 400 agentes que este jueves han empezado a marcharse. Además de los mossos, una veintena de vecinos ha despedido con cánticos, gritos de ánimo y banderas españolas a los policías a las puertas del hotel Mont-Palau, en el centro de Pineda. También se ha congregado otro grupo al otro lado de la calle para protestar contra los agentes.

Como consecuencia de su actuación el pasado domingo, con cargas contra los ciudadanos que intentaban votar en el referéndum, su presencia en los hoteles ha provocado diversas situaciones de alto voltaje durante toda la semana en este municipio del Maresme.

En el Hotel Gaudí de Reus (Tarragona) un grupo de policías ha salido a primera hora y otro al mediodía sin ninguna concentración e incidentes, dentro del plazo previsto, ya que según informaron fuentes del establecimiento, la reserva concluía este jueves.

Fuentes consultadas por Europa Press han informado de que tanto los agentes de Pineda como los de Reus han dejado sus hoteles después de que finalizara su contrato (y no por las presiones) y han añadido que seguirán destinados en Catalunya pero no han concretado dónde se alojarán a partir de ahora.