Netflix trolea a Pablo Casado por su posgrado en Harvard/Aravaca

La noticia de que Pablo Casado logró su posgrado en Harvard con un cursillo de cuatro días en el barrio madrileño de Aravaca ha dado mucho jugo en las redes sociales. En plena tormenta sobre las titulaciones de Casado, Cristina Cifuentes y otros miembros del PP, Twitter se ha llenado de memes bromeando sobre una de las titulaciones que el vicesecretario de Comunicación de los populares usó para defender su trayectoria académica.

La cuenta oficial de Netflix España ha colgado una foto de 'Stranger Things', una de sus series más populares, en la que aparecen los protagonistas junto a un letrero de 'Welcome to Hawkins' (Bienvenido a Hawkins) en el que han tachado el nombre de la población para sustituirlo por Aravaca. Para los que no hayan podido ver la serie (ya tardan) los protagonistas son unos niños que estudían en el instituto de Hawkins.

Cuando dijimos Hawkins queríamos decir... pic.twitter.com/1nGvnD9Jju — Netflix España (@NetflixES) 13 de abril de 2018

El 'community manager' de IU Madrid también ha sacado punta a este hecho.

- Señor Pablo Casado: ¿dónde se encuentra Harvard?

+ Ehhh Aravaca?

- Approved! pic.twitter.com/oVSEkUGFV3 — IU Madrid (@IU_Madrid) 12 de abril de 2018

Casado explicaba el martes, cuando salió al paso de las sospechas sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que supuestamente realizó Cifuentes, que tenía cuatro posgrados; uno en Harvard, otro en Georgetown --dos de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos-- y dos en España. En su currículum en la web del Congreso figura que el dirigente del PP tiene un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard". Este "posgrado en Harvard" fue en realidad, según publica Eldiario.es, un curso de cuatro días en Madrid.

Así, el posgrado consistió, a la hora de la verdad, en un programa de solo cuatro días, del 16 al 18 de junio del 2008, que impartía el IESE en el madrileño barrio de Aravaca. No se necesitaba ningún requisito académico para apuntarse: solo el pago de la matrícula --2.000 euros-- y pasar por un comité de admisiones. Tampoco se exigía la asistencia a todas las clases.