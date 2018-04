Nuevo desencuentro de González y Zapatero

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Rodriguez Zapatero han protagonizado un nuevo desencuentro. González lamentó ayer que Zapatero no haya querido tratar con él la situación por la que atraviesa Venezuela. «Me he encontrado con él algunas veces, conoce perfectamente mi opinión porque está por escrito. Me he reunido muchas veces con la oposición durante horas, pero conmigo no se ha reunido, en ningún momento», dijo Felipe González. || AGENCIAS