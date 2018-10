Los obispos aceptan negociar la nota de Religión

efe | madrid

Los obispos afirmaron ayer que «nunca en un diálogo hay puertas cerradas» y que están a la espera de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, les responda a la petición de reunión tras anunciar el Gobierno que la nota de Religión dejará de tener efectos académicos.

Lo ha dicho ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, después de la reunión de la Comisión Permanente de los obispos. Gil Tamayo ha reconocido, no obstante, que «hay cosas innegociables» como es la presencia de la clase de Religión en el marco escolar, una asignatura, ha dicho, que forma de manera integral y que es diferente a una catequesis.

Sobre la evaluación o no de esta asignatura, el portavoz ha dicho que es un tema que entrará «en la negociación», a la vez que ha criticado que los obispos se hayan enterado de los propósitos del Ejecutivo a través de mensajes mediáticos y no por «una relación directa con el Gobierno». Así, ha asegurado que tienen pedida desde hace tiempo una entrevista con Celaá y de momento no han obtenido respuesta. «Estamos dispuestos a hablar, a dialogar, a saber qué se quiere en una relación directa», ha afirmado y ha añadido: «no estamos en claves de mensajes porque tenemos que ser serios (...) porque nos jugamos la puesta en práctica de un derecho de los padres y que la Iglesia apoya». «Hay que huir de ideas preconcebidas e ideológicas» y no hacer de la escuela «un campo de experimentos»; «Ya está bien de alternancias y variedad» según el cambio político, ha argumentado.