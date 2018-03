La olla a presión del independentismo

Unos estiran hacia allí y otros estiran hacia allá, y mientras la Generalitat sigue sin 'president' ni Govern casi tres meses después de las elecciones al Parlament, como bien se ha encargado de recordar este domingo el vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro. El dirigente de la plataforma independentista ha aprovechado la manifestación que la entidad ha celebrado este domingo en Barcelona para avisar a los políticos soberanistas de que "ha llegado el momento de dar un paso adelante" e "implementar la república". Una maniobra de presión que choca con la fuerza a la inversa ejercida por otros sectores, que reclaman "ampliar" la base social e investir ya un candidato que permita formar un Govern "efectivo" que destierre el artículo 155. 'Tenim pressa' versus 'keep calm'.

"Solo el Parlament puede elegir al presidente de la Generalitat", ha retado Alcoberro al Tribunal Supremo ante los 45.000 asistentes al acto, según la Guardia Urbana. La ANC considera perentorio formar un Govern para "restablecer la legalidad previa al 155 y avanzar hacia la implementación de la república". Pero si el máximo representante de la organización se ha pronunciado sin ambages, más contundente ha sido el secretario de incidencia política de la Assemblea, Jordi Pairó. "Si el Parlament quiere decidir soberanamente quién es el presidente de la Generalitat, se hace y punto", ha espetado entre vítores. "¿Qué quiere decir que hay que elegir a un candidato efectivo?". "Basta ya. Plantemos cara". O dicho de otra manera: desobediencia.

Recurso ante el Supremo

La defensa de Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, presentará este lunes ante el Supremo un recurso de apelación contra la decisión del juez Pablo Llarena de impedir su investidura. Sería un paso previo a dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que difícilmente hubiera admitido su protesta y menos aún sin haber agotado todos los procesos judiciales a nivel estatal. Pero eso no amilana el discurso de parte del independentismo que este domingo se ha visto representada por Pairó. Por él y por los nueve "ciudadanos anónimos" que se implicaron de lleno en el 1-O y que reclaman a los políticos que ahora sean ellos quienes "se la jueguen". "No podemos ceder ni un gramo, pero no vemos la misma determinación en el Parlament" que hace unos meses, ha lamentado Pairó.

También ha reclamado "unidad" a los partidos independentistas, pero esta no pasa por su mejor momento de forma aunque JxCat y ERC firmaran un pacto de Gobierno. La CUP ha reiterado poco antes de que empezara la manifestación de la ANC que ese acuerdo aún contiene tics autonomistas para suscribirlo y ha respondido también a Oriol Junqueras. En declaraciones a 'El Punt-Avui', el 'exvicepresident' ha pedido a los anticapitalistas que "se impliquen y sean parte de la solución", a lo que la diputada cupera Natàlia Sànchez ha contestado que "si es para hacer república", ahí estarán, al tiempo que ha recriminado a Esquerra que llame "a puertas equivocadas", en relación a la mano tendida por Joan Tardà a los 'comuns' y el PSC.

"No nos alejaremos de la voluntad del 1-O y del 21-D [...], pero tenemos que ensanchar y encontrar más complicidades sin renunciar a nada", ha defendido el eurodiputado de ERC Jordi Solé en el acto de la Assemblea. El dirigente de Esquerra se ha guardado de decir eso de "efectivo" que tanto desagrada a algunos sectores de la causa, pero sí ha subrayado que lo "urgente" ahora es "formar Govern" para despedir el 155.

También Òmnium (que se ha sumado a la manifestación aunque no la ha convocado) se ha alineado en los últimos días con las tesis de ampliar la base mientras la ANC reclama "'República ara'". Fuerza centrífuga contra fuerza centrípeta en la olla a presión independentista mientras la oposición apura el catálogo de adjetivos para criticar la parálisis.