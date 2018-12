Otro día en la oficina para el independentismo. El secesionismo ‘mainstream’, el mayoritario, el que no tiene en su agenda incendiar contenedores llenó este viernes el paseo de Gràcia. Una vez más. Rutina.

Y lo hizo sin demasiados aspavientos, sin gritos atronadores o volcánicos y sí con coros constantes sobre todo en favor de los presos y clamando contra la represión del Estado”. De carácter unitario y organizada por entidades soberanistas, la ANC entre ellas, , la manifestación, a la que acudieron más de 40.000 personas, según la Guàrdia Urbana, llevó por lema ‘Tumbemos el régimen’.

El independentismo le tiene pillado el truco a esto de las manifestaciones. Han desarrollado ya, incluso, el ‘efecto tribunero’ propio del Camp Nou y que consiste en la llegada casi simultánea, y poco antes de la hora fijada para el inicio del evento de todo el gentío. Eso provoca que los excesivamente previsores lleguen mucho antes de lo previsto a su punto de quedada. Fue el caso este viernes de un político catalán. Solo y rodeado de la gente, que no le hacía mucho caso, seguramente porque, al carecer de la pompa que acompaña a los diputados, nadie reparaba en él, parecía que no fuera él. Pero lo era. “¡Qué ganas de que acabe todo esto del Consejo de Ministros!” se sinceró. El repaso a distendido a la jornada fue espontáneo, sin barreras ni auto-censuras. Reconoció que no “entendía lo del nombre del aeropuerto”, “no por Tarradellas en sí, pobre hombre, sino porque…realmente creen que convencerán a alguien con eso? ¡Si suma cero!” . La charla acaba como acaban las conversaciones distendidas, con buenos deseos navideños

La manifestación del paseo de Gràcia fue también lugar para los más jíovenes para rememorar su bautizo en la resistencia urbana contra la policía. En la calle de Provenza, en tanto se esperaba que la cabecera transitara por delante, un grupo de jóvenes que rondaban, por encima o por debajo, la mayoría de edad ensayaban el discurso con el que, seguramante, aplastarán al novio de la hermana mayor en los próximos festines navideños. “Nada, han sido cinco minutos, pero la tele lo ha garbado todo y ‘se ha hecho noticia’”, explicaba el ‘sinfrontera’.

FORMATO CABALGATA

La manifestación tuvo un formato ‘cabalgata’, muy adecuado para estas alturas del año. Es decir, la gente se agolpaba en los laterales y los voluntarios de la ANC, cordel mediante, realizaban un vaciado de gente para que la cabecera, con sus letras formando las palabras ‘paz’ y ‘libertad’ en inglés, vueran avanzando desde Provenza hasta la Gran Via. Detrás de la pancarta la gente llegaba hasta los Jardinets de Gràcia, llenándolos por completo. Todo en calma, ninguna tensión y mucha bufanda amarrillas de forro polar en cuellos de personas seniors.

Por delante de la cabecera trabajaban los medios. Los dos representantes de la Sikh Channel inglés, con sus coloridos turbantes, se llevaron la simpatía del respetable, de lo que se deduce que se ha avanzado mucho en cosmopolitismo en esta ciudad, pero que aun, en algunos campos, hay trabajo por hacer.

Una vez la cabecera llegó a la Gran Via, subieron al escenario dispuesto Marta Torrecillas (la votante del 1 de octubre que denunció tocamientos de la Policía Nacional) y Roger Español (quien perdió la visión de un ojo por un disparo de una pelota de goma ese día), quienes leyeron un escrito en el que tacharon de "provocación" la reunión del Gobierno y tildaron de “broma” el rebautizo del aeropuerto.

La actriz Sílvia Bel, por su parte, leyó el manifiesto de la veintena de organizaciones que convocaron la marcha. En él, las asociaciones llamaron a no dejar la iniciativa sólo en manos de los partidos políticos y han reivindicado la movilización popular del 1 y el 3 de octubre de 2017: "Para hacer frente a esta situación hay que plantar cara".

"Las personas hemos decidido que no nos quedamos confiando en casa ni queremos delegar únicamente en los partidos”, señaló Bel.