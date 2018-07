Pablo Casado: Me he presentado para ganar y creo que va todo muy bien

El candidato a las primarias del Partido Popular, Pablo Casado, ha celebrado este viernes los resultados obtenidos y ha asegurado que les ha ofrecido a los cuatro candidatos que no han superado el corte hacia la segunda vuelta ser incluidos dentro de su proyecto, según sostuvo el político popular en un encuentro con los medios durante la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular que se celebró este viernes en Madrid.

"Les he dicho que mi proyecto quiero que sea su proyecto", afirmó en un encuentro con los medios en el que no quiso desdecir a María de Dolores de Cospedal que aseguró que se iba a "tomar un periodo de reflexión". Pero de quien dijo que es "una compañera, una amiga" con la que comparte "principios, valores, y una idea de partido clara, pero sobre todo, una idea de lo que necesita España".

Por otra parte, Casado incidió en la importancia de hacer un análisis para poder conseguir "una refundición y volver al partido de 11 millones de votos, para recuperar a los 3 millones que se fueron, porque no queremos depender ni de mociones de censura, ni de ningún tipo de pacto para poder estar en el gobierno" y defendió que su candidatura era la que representaba "la unidad en la que todo el mundo se iba a sentir cómodo, con la que no se iba a hablar ni de familias ni de corrientes, ni del pasado, solo del futuro".

"Yo sigo planteando una candidatura de unidad y considero humildemente que este proyecto es el que garantiza que todo el mundo se sienta integrado, creo que es esta candidatura en la que todo el mundo puede verse reflejado en un proyecto de partido, sin exclusiones, sin ningún pasado, sin ninguna fractura territorial ni personal", sostuvo.

Sobre una posible integración de candidaturas, Casado señaló que si no ganaba el Congreso no pediría ningún puesto a su contrincante: "Yo ya dije que yo no iba a pedir nada si no ganaba este congreso, ningún cargo, que iba a tener quien lo ganara manos libres con su equipo y no le iba a poner ninguna condición para estar lealmente a su lado", añadió.