Pablo Iglesias: "Apoyaremos la moción de censura en Madrid" contra Cifuentes

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que la formación respaldará la moción de censura anunciada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por la polémica en torno a la obtención de su máster: "Apoyaremos la moción de censura en Madrid como la apoyaríamos en España", ha sentenciado.

En su cuenta personal en la red social Twitter, Iglesias ha publicado que "Cifuentes se aferra al sillón mientras destroza la imagen de Madrid y de la universidad".

"Ciudadanos, de nuevo muleta de los peores gobiernos, ayuda al PP a seguir parasitando las instituciones y a ganar tiempo", añade en su mensaje.

Errejón: "Sin sillones"

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este jueves que el gobierno que se formaría en la Comunidad de Madrid si prosperara la moción del PSOE contra Cifuentes sería "de transición" hasta las elecciones de 2019 y la formación de Pablo Iglesias "no exigiría sillones".

No obstante, los socialistas no sólo necesitan el apoyo de Podemos, que Errejón confirmó, sino que como mínimo Ciudadanos tendría que abstenerse. Una circunstancia esta última que no parece probable dado que la formación naranja planteó una comisión 'ad hoc' para investigar la autenticidad del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Errejón explicó que este hipotético Ejecutivo madrileño sería "de transición, casi interino" y de "higiene democrática" hasta que se celebrasen las elecciones autonómicas previstas para 2019 y en las que el exportavoz de Podemos sería el candidato. En este gobierno liderado por el PSOE, dijo, "no vamos a tener exigencias de sillones".