Pablo Iglesias: 'En Andalucía se está jugando el destino de España'

El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía, como hace 40 años. En el ecuador de la campaña electoral andaluza, y el día después de anunciar la convocatoria de primarias en el partido ante un eventual adelanto de las generales, el líder de Podemos Pablo Iglesias ha logrado poner en pie, este sábado en Sevilla, a un auditorio de más de 3.000 personas apelando al espíritu del andalucismo que hace casi 40 años se echó a la calle para reclamar su derecho como nacionalidad histórica y apuntalando la idea de que en la comunidad puede comenzar un nuevo tiempo ante el ciclo electoral que se viene encima el próximo año.

Iglesias ha cargado contra los líderes nacionales como "(Pablo) Casado, (Albert) Rivera y Primo de Rivera (en alusión a Santiago Abascal, de Vox)" que han colado a Catalunya y el discurso nacional en el debate regional, asegurando que "es aquí donde se está jugando el destino de España". El líder morado ha cuestionando el "patriotismo" de estos dirigentes conservadores, a quienes ha afeado que no hagan propuestas para las autonomías. Eso sí, él también ha aludido en su mitin a la situación política española y ha apelado a esos movimientos sociales que lograron, ha dicho, sacar adelante la moción de censura para que empujen y permitan aprobar los presupuestos generales del Estado.

En el principal acto de campaña de Adelante Andalucía, Iglesias ha defendido el acuerdo suscrito con el PSOE de Pedro Sánchez en Madrid para las cuentas generales, que, ha recordado, algunos medios han tildado del más a la izquierda de la democracia. No era plenamente satisfactorio, pero logramos arrancar algunas cosas que marcan la diferencia para llegar a fin de mes con dignidad.

Contra Susana Díaz

Y ante un público entregado, que abarrotaba el Palacio de Congresos de Sevilla desde dos horas antes, ha vuelto a situar al socialismo andaluz que representa Susana Díaz como el más escorado a la derecha.

"Hubiera sido posible ese acuerdo de presupuestos si Díaz hubiera ganado las primarias, o seguiría gobernando (Mariano) Rajoy?", ha preguntado, para responder inmediatamente que "ella hubiera preferido el acuerdo con Cs". El líder de Podemos ha ahondado entonces en el fracaso de la candidata en la pugna por liderar el PSOE y ha echado mano del mismo argumento que usan Cs y PP: "Me pregunto qué significa Andalucía para Susana Díaz, el segundo plato después de perder las primarias. Más tarde, Antonio Maíllo, líder de IU y número 2 de la confluencia, recordaría que la candidata socialista "ha defendido con la boca chica" esas cuentas.

Aviso a Europa

En este punto, el líder de Podemos ha apelado a los movimientos sociales, como los pensionistas o el feminista del 8M que, ha asegurado, fueron los que con su empuje lograron sacar adelante la moción de censura que desalojó a Rajoy y el PP de La Moncloa. "Algunos piensan que la moción fue posible porque los partidos se pusieron de acuerdo" ha dicho antes de subrayar que fue "el protagonismo social el que permitió que los partidos nos pusiéramos de acuerdo para la moción". A estos movimiento ha apelado para sacar adelante los presupuestos cuestionados por Europa. "Como Europa no mire al sur, como Europa no mire desde el sur, se acabó Europa", ha zanjado en este sentido, subrayando que con esas cuentas "no estamos pidiendo la luna, sino que esa mayoría de privilegiados se esfuerce más, porque no puede ser que sólo se esfuerce la gente trabajadora".

Iglesias ha incluido entre esos movimientos que impulsaron el cambio de gobierno al andalucismo que, en 1977, salió a la calle para reclamar la autonomía andaluza, una bandera que en los últimos tiempos ha hecho suya la candidata socialista Susana Díaz y con el que intentan pescar votos entre los socialistas desencantados en los últimos años y que optaban por quedarse en casa. "Hay quien piensa que el factor decisivo para que salgan adelante esas cuentas es lo que hagan algunos partidos de Catalunya y del País Vasco" ha dicho para insistir en que "el factor decisivo para que España cambie" en un momento de "encrucijada histórica" de cuestionamiento del modelo de derechos sociales y justicia social "va a volver Andalucía otra vez: aquí se está jugando el futuro de España.

"Hace falta que Andalucía vuelva a decir a toda España que ya está bien, que queremos derechos para todos, salarios y pensiones dignas, hospitales públicos, un modelo productivo de desarrollo, ser punta de lanza", ha destacado, arremetiendo contra las formaciones de derecha al asegurar que "el patriotismo implica que cuando vienes a Andalucía hay que hablar de Andalucía".