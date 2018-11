El padre de la joven asesinada afirma que recibía amenazas

efe | madrid

El padre de la joven de 17 años apuñalada mortalmente en la noche del domingo en Alcorcón (Madrid) aseguró ayer que su hija le contó que recibía «amenazas» a través de WhatsApp de la novia de su expareja, aunque la última vez que habló con ella, el pasado sábado, le dijo que «lo tenía controlado» y que «había dejado de amenazarla».

Así lo declaró ayer ante las cámaras de Telemadrid, donde señaló que, aunque su hija le había contado las amenazas que recibía desde hacía algunas semanas, «nadie creía que podía llegar a una tontería como esta», porque su propia hija le había dicho que «está zumbada, está loca, que son solo palabras».

«Cuando me dijo que estaba amenazada le pregunté si quería que lo hablara con la chica o con el padre de la chica, que me comentó que trabaja en la Guardia Civil. Entonces creo que son gente buena», narró el padre, quien explicó que su hija le dijo que no hiciera nada, que «lo tenía controlado», repitió.