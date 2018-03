El Parlament defiende poder investir Puigdemont y Sànchez y pide su libertad

El Parlament ha aprobado hoy, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, dos resoluciones en las que se pide la "libertad" de los diputados presos y se reivindica el "derecho" de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos como presidentes de la Generalitat. Una de las resoluciones, que han contado con el rechazo de Ciudadanos, el PSC y el PPC -los comunes han apoyado algunos de los puntos sometidos a votación- reclamaba la "puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados" del Parlament "que están privados de libertad". Este punto concreto que pedía la libertad de los presos soberanistas ha contado con el apoyo de JxCat, ERC, la CUP y también Catalunya en Comú-Podem, mientras que Ciudadanos no ha querido participar en esta precisa votación al considerar "una barbaridad" decir a la justicia "lo que tiene que hacer". En la exposición de motivos de esta resolución se recuerda que Puigdemont "se vio forzado a renunciar a su investidura ante el bloqueo" por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional para impedir su elección como president.

También se recuerda que Sànchez, en prisión preventiva, no fue autorizado a asistir a su sesión de investidura, por lo que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que llamó, sin entrar en el fondo de la cuestión, a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar" que el número dos de JxCat pudiera "ejercer sus derechos políticos". El tercer candidato propuesto por JxCat para la investidura fue Turull, que tras no obtener los votos suficientes para ser investido el pasado jueves ya no pudo presentarse a la segunda votación del sábado porque había sido encarcelado. Con los votos a favor de los tres grupos independentistas, el Parlament ha aprobado comprometerse a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Puigdemont, Sànchez y Turull "puedan ejercer sus derechos políticos", incluyendo "el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos".

En el debate, la diputada de JxCat Gemma Geis ha advertido de que su grupo parlamentario "no renunciará a la investidura" de Puigdemont y ha instado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a respetar sus "derechos políticos".

El diputado de la CUP Carles Riera ha retado a JxCat y ERC a convocar "ya" un pleno para investir a Puigdemont como president y ha añadido: "Asumiremos todas las responsabilidades que sean necesarias para hacerlo realidad, con todas las consecuencias". La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado una "barbaridad" que los independentistas pretendan decirle a la justicia española y alemana "quién debe de salir" de prisión: "Salgan de la burbuja del procés", ha dicho. El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho que "empatiza con el sufrimiento" que se está viviendo en las filas independentistas, aunque ha pedido "no profundizar en el conflicto" y buscar "espacios de diálogo" en la política catalana. El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instado a la mayoría independentista a "dar un paso atrás" y formar un Govern "amplio y transversal" con personalidades "independientes" que representen a "sensibilidades diversas".

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha acusado a los partidos independentistas de actuar como un "bombero pirómano" y de "avalar" en el pleno "el conflicto y el caos" que grupos de "radicales" han sembrado en las calles y las carreteras catalanas desde el pasado fin de semana.