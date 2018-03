El Parlament reivindica poder investir a Puigdemont y exige liberar a los presos con los votos de JxCat, ERC y CUP

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una resolución de JxCat, ERC y la CUP que reivindica poder investir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull --ya que los tres han sido candidatos--, y también que exige la liberación de todos los líderes soberanistas encarcelados. El texto aprobado compromete a la Cámara "a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Puigdemont, Sànchez y Turull puedan ejercer sus derechos políticos, incluyendo el de poder someterse a un debate de investidura en un futuro inmediato.

La resolución aprobada es simbólica y no servirá para desencallar la investidura en Cataluña, ya que en ningún caso equivale a la celebración de un debate de investidura, que aún sigue pendiente. El punto de la resolución sobre la investidura ha registrado 66 votos a favor (JxCat, ERC, CUP) y 64 en contra (Cs, PSC, comuns, PP); el que pedía la liberación de los presos ha tenido 76 votos a favor (JxCat, ERC, CUP, comuns), 20 en contra (PP, PSC) y Cs no ha votado. La diputada de JxCat Gemma Geis ha advertido de que su grupo está determinado en investir a Puigdemont pese a las trabas del Estado: "No renunciamos a la investidura de Puigdemont. Somos la lista del presidente y haremos todo lo posible para la protección de su legitimidad como presidente". La diputada de ERC Anna Caula ha criticado al Estado "por al abuso de poder" al poner trabas a las investiduras de Puigdemont, Sànchez y Turull, y ha criticado que haya presos soberanistas cuando la única violencia que ha habido en Cataluña, a su juicio, fueron las cargas policiales del 1 de octubre.



ADVERTENCIA A TORRENT

El diputado de la CUP Carles Riera ha pedido investir a Puigdemont en un pleno inminente y, ante las desobediencia a la justicia que esto supondría, se ha comprometido a asumir "todas las responsabilidades institucionales y políticas y todas las consecuencias" que se desprenderían. Riera también ha criticado al presidente del Parlament, Roger Torrent, por haber aplazado el pasado 30 de enero el pleno que debía investir a Puigdemont: "Puigdemont sería presidente si la misma Presidencia --de la Cámara-- no hubiera acatado las prohibiciones ilegítimas". La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha tachado de barbaridad la resolución y ha censurado que el independentismo pida la liberación de sus presos: "Pretenden decidir en el Parlament quien tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Decidir quién tiene que entrar en la cárcel?". Ferran Pedret (PSC) ha mostrado empatía con los independentistas ante el sufrimiento de tener a líderes encarcelados, pero a la vez les ha exigido que defiendan también un llamamiento a afrontar el conflicto desde "la serenidad, la calma y por la vía de la política".

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha replicado a JxCat, ERC y la CUP que los presos soberanistas no están en la cárcel por sus ideas políticas, sino por haber intentado "un golpe de Estado o por asaltar un coche de la Guardia Civil".

LA PROPUESTA DE DOMÈNECH

Xavier Domènech (Comuns) ha aprovechado el debate para lanzar una propuesta: formar un Govern de personas independientes que no tengan vinculación con partidos políticos para acabar con el bloqueo institucional, la aplicación del artículo 155 y recuperar el autogobierno de Catalunya.

Con el apoyo de los comuns, JxCat y ERC y la CUP también han aprobado una resolución en la que piden que el Parlament y las instituciones del Estado cumplan con "las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU" en defensa de los derechos políticos de Jordi Sànchez.