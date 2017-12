La participación a las 13 horas era del 34,62%, un 0,48 menos que en 2015

La participación en las elecciones catalanas era a las 13:00 horas del 34,7 por ciento del censo, lo que supone un descenso del 0,4 por ciento con respecto a las anteriores autonómicas del 27 de septiembre de 2015, celebradas en domingo, cuando a esa hora fue del 35,10 por ciento.



Así lo ha informado este mediodía el secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, desde el centro de difusión de datos instalado en Fira Barcelona, donde ha destacado que la jornada electoral se está desarrollando sin "incidencias remarcables".



Por provincias, la que más participación está registrando es Girona, con un 35,15 por ciento del censo, aunque esta cifra supone 3,32 puntos porcentuales menos que en 2015, cuando fue del 38,47 por ciento a esta hora.



Le siguen las circunscripciones de Tarragona, con una participación del 35,11 por ciento, 0,45 puntos menos que en 2015 cuando era del 35,56; la de Barcelona, con el 34,6 por ciento, 3,32 puntos menos, puesto que en 2015 era del 34,72 por ciento; y la de Lleida, donde la participación ha sido hasta las 13.00 horas del 34,41 por ciento frente al 33,75 por ciento de 2015, una diferencia al alza de 0,66 puntos.



En las capitales catalanas, en Barcelona el porcentaje está en el 34,05 por ciento, frente al 32,35 por ciento de 2015; en Tarragona es del 36,80 por ciento frente al 34,01 por ciento; en Lleida es del 33,72 por ciento frente al 32,83 de hace dos años; y en Girona es del 35,15 por ciento frente al 38,40 de 2015.

Juan Antonio Puigserver ha considerado que el hecho de que la jornada sea laborable puede haber tenido "incidencia" en estos primeros resultados de participación, "pero no es oportuno ahora sacar alguna conclusión".



Preguntado sobre si por la tarde podría revertir la tendencia, ha indicado que "es posible que a última hora haya un incremento, pero es una suposición, no hay ningún dato que me lo permita decir de manera segura".



Respecto a incidencias registradas durante el día, ha afirmado que son parecidas a las de otras elecciones, como "que no haya papeletas de una candidatura o que estén otras de una candidatura proclamada pero que luego se retiró".



También ha habido alguna mesa en la que sus miembros han llegado con retraso, "lo mismo que ocurre en otras consultas electorales".



En los comicios de 2015, la participación final alcanzó la cifra récord del 74,95 por ciento del censo electoral.