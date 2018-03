Pascal critica a la CUP: "¿A quién más quieren enviar a la papelera de la historia?"

La coordinadora general del PDECcat, Marta Pascal, ha criticado la decisión de la CUP de abstenerse en una posible investidura del diputado de JxCat Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat, ya que les ha acusado de plantear un bloqueo y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para ponerse de acuerdo y cumplir los pactos: "¿A quién más quieren enviar a la papelera de la historia?".

En declaraciones a los medios tras el Consell Nacional del PDECat, Pascal ha pedido a la CUP que den "argumentos sólidos que puedan hacer entender a la soberanía porque están bloqueando de esta forma" a Sànchez que, a su juicio, representa la diversidad y la pluralidad del soberanismo.

Asimismo, ha considerado que "los pactos están para cumplirse" y que están en un momento en que la ciudadanía no puede identificar a las formaciones políticas como irresponsables, y ha reivindicado que la fuerza política que ganó en las elecciones fue JxCat, por lo que el candidato a la presidencia debe ser de este partido.

En este sentido, Pascal ha rechazado proponer un candidato de ERC y ha insistido en que JxCat ganó las elecciones en el bloque independentista, con lo cual "no hay dudas que la persona que tiene que encabezar la presidencia de la Generalitat tiene que ser alguien de esta lista".

La dirigente del PDECcat se ha mostrado activa a tomar las soluciones pertinentes para desbloquear la situación, a seguir negociando a puerta cerrada para conseguir un Govern estable, y ha descartado un nuevo escenario electoral porque, según ella, Catalunya no puede permitírselo y no ven otro escenario que no sea el acuerdo, por lo que dice que "trabajarán insaciablemente".

"No estamos en la fase ni del postureo, ni la unilateralidad, ni la desobediencia, estamos en la fase de dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos del día 21", ha dicho Pascal.

ESCAÑOS

En relación a la posibilidad de que el diputado de JxCat Carles Puigdemont y el de ERC Toni Comín renuncien a su acta de diputado, Pascal ha asegurado que este tema no se ha puesto encima de la mesa en el Consell Nacional.

"Creemos que esto no es necesario porque entendemos que no hay motivos para bloquear la situación como lo está haciendo la CUP. Si los tienen debe ser porque ellos creen que tienen derecho a vetar a todo el mundo", ha indicado la coordinadora del PDeCAT.