Pedro Duque dará "en breve" más detalles sobre su sociedad e insiste en que no hubo ahorro fiscal

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha avanzado que "en breve" dará más detalles a la prensa sobre su sociedad patrimonial, con la que adquirió dos inmuebles y con la que evadía supuestamente impuestos, según reveló 'OK Diario'.

"Respecto a mi sociedad familiar, les puedo decir lo siguiente; como ya comenté en su momento, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión, en breve los medios tendrán el informe completo", ha asegurado este jueves en Madrid durante un desayuno informativo de Fórum Europa.

SIN AHORRO



El ministro ha insistido en que no hubo ahorro fiscal neto, como ya afirmó en rueda de prensa el mismo día que 'OK Diario' informó del caso, el pasado 27 de septiembre, hace exactamente una semana. "Les adelanto que no hemos obtenido de esto un ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario", ha apuntado Duque, que además ha dejado claro que, a día de hoy, no constituiría una sociedad de este tipo.

Esta misma semana, el ministro se negó a hacer declaraciones sobre su sociedad, al ser preguntado a la entrada del CSIC, donde tenía su primer acto público desde que surgió la polémica. Justo al día siguiente de que apareciese la noticia, el ministro viajó a Bruselas para participar en el Consejo de Competitividad, que reúne a los ministros de ciencia de la UE, como tenía establecido. Fue allí donde añadió que no tenía "intencionalidad" de evadir impuestos a través de la sociedad que creó para comprar inmuebles y donde garantizó que "subsanará" cualquier error que puedan encontrar los "nuevos" asesores que ha contratado para que estudien el caso.