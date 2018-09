Pedro Duque: últimas noticias en directo

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una nueva crisis tras la revelación de que Pedro Duque se compró una casa a través de una sociedad patrimonial con el objeto de pagar menos impuestos. Fuentes del ministerio descartan que se haya cometido "ilegalidad" e "irregularidad" alguna, pero la oposición ya pide su cabeza y recuerda las palabras de Sánchez sobre su promesa de expulsar a aquellos que eludieran impuestos.

Abrimos un hilo directo para informar de todo lo que suceda en relación a Pedro Duque.

12:03



El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo ha diferenciado entre los casos del exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta y el del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha afirmado que registrar una vivienda a nombre de una sociedad, como ha hecho Duque con su casa de Xàbia, supone "un ahorro absolutamente legal". Según ha explicado en una entrevista con Onda Cero, "básicamente" la diferencia entre registrar un domicilio a nombre de una persona física o de una jurídica reside en los impuestos afectados.



11:57



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha evitado pronunciarse sobre el caso. "No voy a hacer ninguna valoración porque justo me he enterado igual que ustedes y no tengo toda la información para valorar", ha dicho a los periodistas a su llegada a la reunión de ministros de Competitividad de la Unión Europea en Bruselas.



11:56



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado a Pedro Sánchez que los exministros José Manuel Soria y Màxim Huerta tuvieron que dimitir "por motivos fiscales". Por ello, en una entrevista en Tele 5, Rivera ha recordado que "Sánchez hizo una moción de censura contra el Gobierno electo por la ejemplaridad", porque "dijo que era intolerable la falta de ejemplaridad" del presidente Mariano Rajoy.



11:51



El PP ha comparado el caso de Duque con el que provocó la dimisión de Màxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura. Además, el partido conservador ha recordado el mensaje de Sánchez estableciendo un listón ético:

Sabemos que Pedro Sanchez es experto en rectificaciones. Después de las informaciones que desvela @okdiario va a tener muy difícil salir de esta sin que los españoles sintamos que se ríe de nosotros. pic.twitter.com/XHm78b6OcX — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 27 de septiembre de 2018



11:48



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a Duque que aclare si la sociedad instrumental que creó de forma simultánea a la adquisición de un chalet la utilizó exclusivamente para eludir impuesto o por el contrario cuenta con una actividad propia de una sociedad. "Es legal o no dependiendo de cómo se haya utilizado", ha afirmado en declaraciones a TVE, al tiempo que ha explicado que este tipo de figura legal no está pensada para eludir impuestos "pero se utiliza para hacerlo" y, "con demasiada frecuencia, se usa para ocultar rentas".



11:44



Pedro Duque comparecerá ante la prensa para dar explicaciones, según han informado fuentes de su departamento. Todavía se desconoce la hora de su intervención, que tendrá lugar previsiblemente en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



11:43



Unidos Podemos y Compromís han exigido ya explicaciones a Duque sobre el chalet que se compró en Xàbia a nombre de una sociedad instrumental. "Si esto es así, habrá que analizar bien la información y pedir las explicaciones convenientes, y si no son convincentes, exigiremos responsabilidades", ha manifestado el diputado de Unidos Podemos Segundo González.