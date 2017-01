Pedro Sánchez da el paso en Sevilla y anuncia que se presenta a las primarias

cecilia cuerdo | sevilla

Pedro Sánchez al fin deshojó la margarita. Tras semanas de silencio en las que ha llevado a cabo un trabajo soterrado para conocer sus apoyos dentro del partido, el exsecretario general del PSOE reveló este sábado en Dos Hermanas que peleará por retomar el timón del barco socialista. «Llegó el momento en que con nuestro voto las bases digan alto y claro que la militancia es la única autoridad del partido». Estas palabras sirvieron de preámbulo al anunció que las cerca de 2.000 personas que acudieron a escucharle aguardaban desde hace meses, que el exlíder del PSOE dará la batalla por retomar el mando del partido.

El lugar y el momento de la proclamación de la candidatura invitan a pensar que la puesta en escena están perfectamente estudiada. Dos Hermanas es sinónimo de cuna del socialismo, del nacional y del andaluz. No en vano, la localidad sevillana ha sido el escenario de las mayores exhibiciones de fuerza en los años de bonanza del PSOE.

Desde primera hora de la mañana los afines a Sánchez habían estado alimentando la posibilidad de que el exlider del PSOE anunciara su candidatura. Y aunque tenían previstos varios escenarios para dar imagen de apoyo multitudinario, no ocultaban su temor por un fiasco de la convocatoria. Finalmente, en cuanto comprobaron que los simpatizantes habían respondido a la llamada, optaron por trasladar el encuentro al auditorio exterior del Parque Tecnológico y empezaron las sonrisas cómplices que denotaban que el momento había llegado. En contraposición a la gestora que se ha hecho cargo del partido desde su dimisión tras el tortuoso Comité Federal del pasado 1 de octubre, Sánchez se presentó como el candidato de los militantes de a pie.

Una vez autoproclamado como candidato de las bases, Sánchez planteó las primarias como un plebiscito en el que solo caben dos opciones, la representada por el aparato que facilitó la abstención a favor del PP y «dejó al PSOE en tierra de nadie», como no dejó de destacar, o su proyecto, que definió como «autónomo, de izquierdas, libre y creíble».

Sin perder el tiempo, el exsecretario general comenzó a hacer campaña en el instante siguiente a revelar sus intenciones. No defraudó a sus seguidores y enarboló de nuevo la bandera del «no es no» frente a quienes, dijo, han convertido al PSOE en «subalterno de la derecha». También arremetió contra los barones y el aparato socialista por defender que la crisis de liderazgo se tiene que resolver «con candidatura única, a la vieja usanza y por arriba». En este escenario, reclamó dar la voz a «aquellos que no fueron oídos para decir que no al PP», y como golpe de efecto recordó que ya el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, consultaba a la militancia.

El exsecretario general, aplaudido por una multitud que abucheó a Felipe González por «judas», animó a renglón seguido a los militantes a «tomar las riendas del destino del partido y votar por la renovación» que aseguró encarnar él. El futuro del PSOE, añadió, pasa por ser una formación «abierta, autónoma y de izquierdas». En este punto, insistió en que su adversario natural son las políticas neoliberales de la derecha, con críticas a cualquier apoyo a las mismas y en defensa de un proyecto que pasa por «unir primero al PSOE y después a la izquierda para derrotar a la derecha». Esta última afirmación evocó en la mente de los asistentes a Podemos y el pacto por la izquierda que la dirección del PSOE vetó, pese a la posibilidad de desalojar al PP del poder.

Sánchez no se refirió en ningún momento a Patxi López y no nombró a Susana Díaz, pero tampoco hizo falta. El exlíder socialista no dudó en marcar diferencias con la gestora y la oficialidad del PSOE, a los que acusó de dañar la credibilidad del partido y de su programa de gobierno al dar paso al PP, o de poner en riesgo el voto del PSC en la elección del nuevo líder de la formación. «Queremos volver a la senda que nunca debimos abandonar, un PSOE autónomo».