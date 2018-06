Pedro Sánchez hará un gobierno paritario y sin Podemos

Él, de momento, sólo ha dicho dos cosas: un Ejecutivo del PSOE y paritario. Feminista practicante, el nuevo presidente del Gobierno tendrá un gabinete con el mismo número de mujeres que de hombres y en él no habrá ministros de Podemos. Lo tendrá listo en seis días. Prevé una duración del mandato de un año.

La portavoz parlamentaria del PSOE y una de las personas del 'núcleo duro' de Sánchez, la leonesa Margarita Robles, confirmó hoy en una entrevista en la Cadena Cope que no incluirá a ministros de Podemos, pese a las peticiones de la formación 'morada' en este sentido.

En la dirección socialista se asume que Robles abandonará su responsabilidad al frente del Grupo Parlamentario Socialista para dirigir un ministerio que le fuera familiar, como podría ser el de Interior o Justicia, en los que tuvo en el pasado puestos de responsabilidad bajo los Gobiernos de Felipe González.

Desde julio de 1993 a mayo de 1994 Robles, magistrada en excedencia, fue subsecretaria de Justicia, puesto desde el que ascendió a secretaria de Estado de Interior por un periodo de dos años.

También se da por hecho que Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Sánchez al frente de la Secretaría General del PSOE, dirigirá su gabinete en Moncloa. De hecho, Serrano es la persona que ha acompañado a Sánchez en sus primeras horas este sábado en la sede del Ejecutivo.

Pedro Sánchez, ultima el organigrama de su Ejecutivo, que quiere tener cerrado para primeros de semana, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), confirman fuentes de su entorno.El decreto con la estructura del Gobierno será el primero que firme Sánchez en su nueva responsabilidad y se espera que aparezca publicado en el BOE este lunes o martes, a más tardar. Se da por seguro que diseña una estructura que dará mayor relevancia a políticas de las que ha hecho bandera el PSOE, como la igualdad de género o la ciencia.

La siguiente decisión que Sánchez deberá tomar tendrá que ver con la persona o personas que pone al frente de la vicepresidencia o vicepresidencias, si crea más de una, del Gobierno. Entre los altos cargos del partido, la persona más nombrada para asumir este papel es Carmen Calvo, según las fuentes consultadas. Doctora en Derecho Constitucional, Calvo, que fue ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un papel protagonista en la negociación con el Gobierno de Rajoy en torno a los detalles de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con la actual vicepresidenta en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, como interlocutora

Aunque no hay señales que permitan afirmar que el presidente ha empezado ya a llamar a quienes quiere como ministro, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, es otro de los nombres más citados para entrar en el Ejecutivo, pero casi nadie quiere que abandone su actual responsabilidad en el partido. La actual vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, son las otras mujeres que las fuentes consultadas integran en el equipo de fieles del que se rodeará Sánchez en esta nueva etapa. Como miembro de la Ejecutiva del PSOE, Narbona ha estado centrada en las políticas relacionadas con el medio ambiente y la transición hacia una economía más sostenible.

La pareja de Narbona y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, es otro de los nombres que suenan como ministro de Exteriores, si bien no forma parte de la actual Ejecutiva del PSOE, donde la persona con más experiencia en relaciones internacionales es la vallisoletana Iratxe García, secretaria para la Unión Europea y actual jefa de los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo.

Al frente de una responsabilidad económica, todos los socialistas consultados citan al actual secretario de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero. Tradicionalmente, los Gobiernos del PSOE se han inclinado por fusionar los departamentos de Economía y Hacienda, hoy separados, así que está por ver si Sánchez introduce cambios en el organigrama del Gobierno en esta línea.

Los actuales secretarios del PSOE de Empleo, Toni Ferrer, con una trayectoria vinculada a UGT, y de Seguridad Social y Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, con amplia experiencia en el ámbito de lo laboral, la Seguridad Social y las Administraciones Públicas, son otros de los nombres más citados entre las filas socialistas para entrar en el Ejecutivo ya sea como ministros o secretarios de Estado.Fuera de la dirección del PSOE, hay cargos socialistas que miran también al exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla como posible ministrable o miembro del equipo económico de Sánchez en Moncloa, si bien para algunos socialistas es considerado una figura demasiado neoliberal.

En la dirección del partido se espera que la composición del Gobierno se pueda conocer a partir de este miércoles y que el primer Consejo de Ministros se celebre el viernes 8 de junio.

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha confirmado que el Gobierno del nuevo presidente, Pedro Sánchez, será "socialista y en minoría", y no incluirá a miembros de Podemos.

"No, no, no. Creo que ha quedado clara la posición del señor Sánchez. Él dijo que iba a hacer un gobierno socialista, un gobierno en minoría", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, preguntada sobre si habría algún ministro de Podemos en el nuevo Ejecutivo.

La diputada socialista ha rechazado postularse como la futura ministra de Justicia o como vicepresidenta del Ejecutivo, y ha garantizado que en estos momentos "difíciles" para el país no es "lo importante".

En cuanto al voto favorable de los partidos independentistas en la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, Robles ha rechazado que suponga un "apoyo expreso" a Sánchez para alcanzar la Moncloa, sino "un no claro" a las políticas del anterior Gobierno.

"COMPROMISO INEQUÍVOCO" CON EL 155

Además, ha subrayado el "compromiso inequívoco, claro y contundente" del secretario general socialista con la Constitución y con la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que decae este sábado con la toma de posesión del nuevo Govern.

Robles ha afirmado que el PSOE esperó a ver si el Gobierno tomaba alguna "responsabilidad política" tras conocerse la sentencia del caso Gürtel el jueves de la semana pasada, y ha garantizado que fue al ver que no se producía cuando decidió presentar la moción de censura.

"El presidente (Rajoy) tenía la facultad constitucional de convocar elecciones", ha dicho, y ha subrayado, frente a las acusaciones sobre Sánchez de que quiere "alcanzar el poder a cualquier precio", que el ahora presidente del Gobierno renunció a su escaño y perdió su puesto en el Congreso.

Por último, cuestionada sobre la acción de gobierno del PSOE con 84 diputados, ha señalado que el PP con 137 --134 más los dos de Unión del Pueblo Navarro y el de Foro Asturias-- "prácticamente no ha hecho nada". "Llevamos dos años de una Legislatura bastante perdida", ha apostillado, aunque ha dicho que antes de convocar elecciones, el PSOE tratará de "mínimamente la estabilidad a este país".