El pequeño Nicolás pide perdón al CNI y admite un trastorno de personalidad

MATEO BALÍN | MADRID

«Vengo de una familia militar por parte de padre, madre, tíos y abuelos, de rangos superiores del Ministerio de Defensa, que me han inculcado respeto a las instituciones y a quienes trabajan para todos nosotros. Si he dicho algo que ha podido injuriar al CNI no tengo problema en pedir perdón y retractarme, pues lo último que quería era perjudicar a cualquier institución o persona». Francisco Nicolás Gómez Iglesias agachó ayer la cabeza en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid tras pronunciar la última palabra. Fue en el transcurso por un delito de injurias graves al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el que la Abogacía del Estado le reclama 180.000 euros de multa por asegurar en dos medios de comunicación que colaboraba con los servicios de inteligencia y que espiaban de forma ilegal. «Soy un ‘charlie’ del CNI y sé que el Centro espía ilegalmente cuando alguien representa un problema para personalidades del Estado», aseguró el presunto estafador en el programa ‘La Noria’ de Telecinco y en el diario ‘El Mundo’ en noviembre de 2014, un mes después de su detención por parte de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Lejos queda aquel pavoneo mediático del pequeño Nicolás, que ahora asume que se le acercan varias causas judiciales donde está investigado y se enfrenta a penas de prisión por diversos delitos.

La estrategia utilizada es alegar un trastorno de la personalidad. Así lo ha manifestado su defensa y ratificado los peritos psiquiatras en busca de atenuantes. Un trastorno que hace que su percepción de la realidad y no sea consciente de las consecuencias jurídicas de sus actos. Dos psiquiatras forenses han señalado que sufre un trastorno de la personalidad de carácter narcisista Si se confirma este supuesto, la Abogacía del Estado, en representación del CNI, ha pedido que la multa se rebaje a entre 72.000 y 108.000 euros, mientras que la Fiscalía ha solicitado 5.400 euros al considerar que se trata de un delito de calumnias con publicidad.

La fiscal ha señalado que la defensa ha aportado una grabación de mala calidad realizada con un móvil en la que personas no identificadas al parecer dicen que el teléfono del joven estaría ‘pinchado’, pero ha estimado que no es suficiente para acreditar que eso fuera así. Ha añadido que, en todo caso, no es imputable por su enfermedad y ha alegado «error judicial» al no practicarse hace cuatro años un examen psiquiátrico, tal como recomendó el médico forense que le atendió tras ser detenido. Entonces escribió que padecía un trastorno delirante megalomaníaco.