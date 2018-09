Pintan un bigote en el retrato oficial de Sonia Castedo en el Ayuntamiento de Alicante

"Que me han pintado bigoteee". Sonia Castedo, exalcadesa de Alicante, se ha tomado con humor la aparición de una sombra pintada a boligrafo entre su boca y su nariz en su retrato oficial en el Salón Azul del consistorio alicantino, del que ya ha sido retirado temporalmente para proceder a una restauración que no se prevé complicada.

"No me digáis que el bigote no me da un puntillo.... jajaja", ha comentado jocosa en las redes sociales la exdirigente popular, que estuvo al frente de la ciudad durante seis años y que en 2014 comunicó por Facebook su dimisión tras ser imputada en dos piezas separadas del Caso Brugal.

La entrada a la 'Galería de Alcaldes', en la antesala del Salón Azul, está habitualmente custodiada por un conserje y el Ayuntamiento, que no ha querido concretar si existen cámaras de vigilancia, ya ha abierto una investigación para tratar de descubrir al vándalo.

El acceso al cuadro de Castedo, obra del retratista alicantino Jesús Zuazo, era sencillo pues estaba en la fila más baja de las cinco en la que se distribuyen los cincuenta y cinco retratos que existen, entre el de su antecesor, Luis Díaz Alperi, y su sucesor Miguel Valor, ambos del PP.

El Partido Popular vuelve a dirigir el consitorio desde hace unos meses por medio de Luis Barcala, que fue investido tras salir adelante una moción de censura gracias a la abstención de una tránsfuga de Podemos.

La ciudad dedica un retrato a cada alcalde en el ilustre Salón Azul, contiguo al que alberga los plenos municipales, y que fue bautizado con el nombre del color escogido para el tapizado con motivo de un viaje a Alicante en 1860 de la Reina Isabel II, quien se hospedó en esta habitación.