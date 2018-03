El PNV tacha de "tramposo" vincular las pensiones a los Presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha tachado de "tramposo" que el Gobierno vincule las mejoras de las pensiones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, cuyo proyecto aprobará a finales de este mes el Consejo de Ministros. La formación vasca tiene, junto a Ciudadanos y algunos diputados del Grupo Mixto, la llave para que las cuentas públicas vean la luz.

Esteban, según dijo este jueves durante una entrevista con TVE, no entendió muy bien a Mariano Rajoy cuando en el debate sobre pensiones del miércoles relacionó los Presupuestos con las pensiones, pero considera que la renta de los mayores no se pueden solucionar únicamente por esta vía porque sería "un parcheo".

El peso de Catalunya

Ejecutivo del PP las cuentas del 2018, pero las pensiones no son su condición principal, sino la solución de la crisis política en Catalunya. "Necesitamos una normalidad en el Gobierno y en la Generalitat, y a partir de ahí, veremos", ha afirmado Esteban.

"No sé cuál es la voluntad del presidente del Gobierno y no sé si vamos a negociar los presupuestos", ha concluido Esteban, quien ha remarcado que su formación no ha tenido "ninguna reunión" sobre este asunto y el "Gobierno sabe" que el PNV "no habla hasta que el tema catalán se encauce".

El portavoz del PNV es partidario de escuchar el "clamor" de los afectados y de la mayoría de partidos y sindicatos que exigen una revalorización de acuerdo con el IPC este año, "lo que supondría unos 1.800 millones de euros". Después, habría que buscar otro nuevo índice por consenso de todos los grupos.

Con este planteamiento el PNV se ha abstenido este miércoles en la votación de la proposición no de ley del PDeCAT para derogar el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en enero del 2019 para las nuevas pensiones. La proposición, pactada por Carles Campuzano con el PSOE y Podemos, tacha de "injusto" el cálculo de las nuevas pensiones que se aprobó en la reforma del 2013.

La proposición, que no tiene efectos legislativos, se ha aprobado en la Comisión de Empleo del Congreso con los votos en contra del PP mientras Ciudadanos se sumó a la abstención del PNV.

El Gobierno aún no ha anunciado cuál será la cuantía del incremento de las mínimas y de las de viudedad, pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que será "importante".

Fátima Báñez, ministra de Empleo, adelantó en Bruselas que se está tramitando un real decreto para subir la base reguladora de las pensiones de viudedad del 32% al 60%. El Gobierno se la presentará a los grupos de la oposición en paralelo al debate parlamentario.