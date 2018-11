Podemos apoya a Carmena pese a romper con sus ediles

efe | madrid

Podemos no ve peligrar la candidatura de Manuela Carmena para revalidar la Alcaldía de Madrid en 2019 y sigue apoyando a la exjueza, pese a suspender cautelarmente de militancia a seis ediles de su confianza, incluida Rita Maestre, por no someterse a las primarias lideradas por Julio Rodríguez. Así lo aseguró la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, quien dijo que le «entristece» la decisión tomada por los seis ediles que, según esta dirigente la suspensión cautelar se limita a formalizar. Belarra no ve «peligrar ninguna candidatura» y defiende que Podemos siempre ha mostrado su total compromiso con la de Carmena y que, aunque es respetable la decisión de la exjueza al «apostar por un equipo», en Podemos quien quiera presentarse a las elecciones municipales debe pasar por primarias. Fuentes cercanas al secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, han indicado que la suspensión no cambia «para nada» la relación con Carmena.