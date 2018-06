Podemos se atribuye haber echado de Rajoy del PP

El anuncio de dimisión de Mariano Rajoy cogió por sorpresa al resto de partidos, que todavía se recolocan en el nuevo tablero político que deja la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura.

Podemos se felicita por la salida del jefe de los conservadores pero descarta que el paso dado por Rajoy sea una decisión personal, sino fruto de la presión ejercida por la fuerza morada y la ciudadanía contra el PP. “No se va, le hemos echado”, fue la consigna repetida tanto en el podemismo como entre sus confluencias.

A pesar de la contundencia del mensaje político, el secretario general, Pablo Iglesias, dejó patente su aprecio personal a Rajoy en un tuit que voló en las redes sociales y levantó polvareda, incluso en sus bases. Le describe como “un político elegante e inteligente” que consiguió ganarse su "respeto". La sintonía entre ambos es conocida desde hace tiempo. De hecho el podemista nunca ha negado que tiene una relación más cordial con Rajoy que con Sánchez y muestra de ello es que el expresidente del Gobierno contactó con Iglesias para ofrecerle su ayuda cuando su padre fue ingresado por un trasplante.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.