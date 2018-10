Podemos avisa al Gobierno de que ahora está en el 'no' a los Presupuestos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que las negociaciones de los Presupuestos no van bien en este momento, porque algunas de las medidas que ha planteado el Gobierno en materia de vivienda, empleo o dependencia, entre otras, "no están a la altura" y, por ello, ha señalado que ahora están en el "no", aunque tienen la esperanza de reconducir la situación.

"Nosotros tenemos voluntad constructiva, nos estamos matando a trabajar para que esos Presupuestos sean verdaderamente sociales, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes y en estos momentos estamos en el no", ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido tras la reunión de la Ejecutiva.

En concreto, Echenique ha señalado que consideran que no hay "avances decididos" en medidas para bajar los alquileres y la factura de la luz, para luchar contra la precariedad laboral, como la subida del salario mínimo a 1.000 euros en el 2019, o en la aplicación de la ley de dependencia.