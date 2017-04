Podemos busca un candidato independiente para la moción

ramón gorriarán | madrid

Podemos no tiene candidato para la moción de censura y no parece que Pablo Iglesias vaya a serlo. La idea que maneja la dirección del partido es que sea alguien sin escaño en el Congreso, sin protagonismo político pero con prestigio social y que sea independiente. Un perfil que de todas maneras caerá en un pedregal porque no va a cambiar el rechazo general de los grupos parlamentarios. «Un récord mundial» de «los que iban a asaltar los cielos» y que se han quedado con «un brindis al sol», ironizó el portavoz del Gobierno.

En el partido que lidera Pablo Iglesias dan vueltas a varios nombres para que sean candidatos a la Presidencia del Gobierno en la moción de censura que, aseguran, van a presentar contra viento y marea. Uno de los que manejan es el de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, reconocido jurista y con una dilatada trayectoria en defensa de los derechos humanos. Pero Martín Pallín informó que nadie de Podemos se ha dirigido a él, pero que si lo hicieran diría que no en «las actuales circunstancias», en referencia a la falta de apoyo de otras fuerzas políticas.

No es la primera vez que Podemos recurriría a personas ajenas al partido para sus operaciones políticas. Para las elecciones europeas de 2014 reclutaron al exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, fue de número tres en la lista, resultó elegido pero después rompió con Iglesias en desacuerdo con la negativa a respaldar la investidura del socialista Pedro Sánchez. En las generales de 2015, fichó al exjefe del Estado Mayor de la Defensa general José Julio Rodríguez y a los jueces Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes.

Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, explicó que el nombre del candidato para la moción aún no se ha discutido, pero confirmó que una opción es «que no sea diputado». Bromeó incluso con el nombre de Pedro Sánchez. El candidato, apuntó Domènech, tiene que ser fruto del acuerdo de todos los que apoyen que Mariano Rajoy se tiene que ir de La Moncloa. Pablo Iglesias abundó en la misma línea y ofreció al PSOE, y también a Ciudadanos, que propongan nombres. El quién, añadió, «no va a ser un problema» para Podemos.

Iglesias, inmune al chaparrón de críticas, insistió ayer en que Podemos presentará una moción de censura contra Rajoy aunque carezca de apoyos para que fructifique. Retó a PSOE y Ciudadanos a sumarse porque «si están contra la corrupción» no se puede entender que faciliten a Rajoy, el líder «del partido más corrupto de Europa», seguir en La Moncloa. Hacerlo, subrayó, es «traicionar a España».

Podemos quiere encontrar respaldos sin mostrar sus cartas. Por ahora, han abierto una ronda de contactos con lo que ese partido llama la sociedad civil para recabar los apoyos que no han reunido entre las fuerzas políticas. Después de esos contactos, la dirección de Podemos, según explicó la diputada Gloria Elizo, preguntará a sus 481.000 inscritos si consideran que es una «opción viable» la moción. Una consulta un tanto contradictoria porque la dirección del partido ha dicho que tiene decidido presentarla.