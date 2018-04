Podemos, en ‘modo Cifuentes’, esperará a que Bescansa dimita

AGENCIAS | MADRID

Bescansa mantiene el pulso con Iglesias y se enroca: «Ni se me pasa por la cabeza dejar el escaño. Es un disparate». La dirección de Podemos no sanciona a la cofundadora del partido pero le muestra la puerta de salida. Se repite en Podemos el mismo ‘modus operandi’ que en el PP con el caso Cifuentes: el partido espera que la afectada tome la decisión de irse y ella se atrinchera en espera de que sea su formación política la que la eche.

La dirección del partido morado ha decidido no adoptar ninguna sanción contra la diputada Carolina Bescansa, después de que la semana pasada se conociera un borrador en el que planteaba aliarse con Íñigo Errejón para disputarle la Secretaría General a Pablo Iglesias.

En rueda de prensa tras el consejo de coordinación, el portavoz Pablo Echenique afirmó que la formación no sancionará a Bescansa y consideró que su continuidad en el escaño que ocupa en el Congreso depende de la propia diputada.

Según Echenique, «todo el mundo» conoce el episodio que protagonizó la diputada durante la crisis interna que vivió el partido la semana pasada y «no hace falta más valoraciones». El secretario de Organización rechazó que se hubiera dado un plazo a Bescansa para abandonar su escaño y ha dejado en sus manos esta decisión.

«La pregunta habrá que hacérsela a ella, con respecto a su opción personal no tengo que valorarla ni solicitar nada, sino ella tendrá que hacerlo», señaló.

La respuesta de Bescansa ha sido rápida. La política aseguró ayer mismo que no se plantea dejar su escaño en el Congreso. «Ni se me pasa por la cabeza dejar el escaño. Es un disparate», sentenció. «Si dimitiera por algo así sería decirle a la interna de Podemos que si una persona se quisiese postular a la dirección regional, autonómica o nacional podría acarrearle problemas o tener que salir de la organización. Me parece un disparate».