Podemos plantea multar el acoso a las mujeres en la vía pública

i el Gobierno manifestó el martes su intención de que toda relación sexual en el que la mujer no diga 'sí' se tipifique como violación, Unidos Podemos ha presentado este miércoles una ley integral contra todas las violencias sexuales, en la que propone una reforma del Código Penal que elimine la diferenciación entre agresión y abuso, de forma que no se requiera que haya violencia, intimidación o resistencia de la víctima para que el atacante sea condenado con el tipo más grave. Asimismo, plantea un delito leve de acoso en la vía pública, para castigar con multas de 3 a 9 meses o trabajos en beneficios de la comunidad a aquellos hombres que atenten contra la dignidad de las mujeres en sitios públicos.

En concreto propone castigar a "proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la liberdad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria". En Francia existe un tipo penal similar que conlleva sanciones administrativas.

La normativa morada contempla además medidas de prevención, sensibilización y protección a las víctimas equiparables a ley integral contra la violencia de género, que seguiría vigente de ser aprobada la propuesta de Podemos. El partido capitaneado por Pablo Iglesias, tras escuchar el martes como la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se mostraba a favor de endurecer el Código Penal de forma que todo acto sexual sin consentimiento de la víctima sea considerado agresión, siguiendo el camino marcado por Suecia y Alemania, tiene esperanzas en que su ley para la erradicación de las violencias sexuales sea aprobada, o al menos comience su tramitación en el Congreso antes de que expire la legislatura.

No se agravan las penas

La propuesta en la que Podemos ha trabajado varios meses y ha consensuado con colectivos feministas y juristas, no busca agravar las penas, que en España ya son muy altas, sino sobre todo que las agredidas no tengan que pasar el calvario judicial a la que se ha visto sometido la víctima de 'la Manada', cuya identidad fue ilegalmente difundida, lo que le ha supuesto recibir ataques en foros de internet machistas.

De hecho se introduce en el tipo penal único el agravante de violación en grupo, con un castigo de 8 a 13 años. Los cinco sevillanos de la violación de los Sanfermines han sido condenados a nueve años de prisión por abuso sexual y no por agresión al considerar el tribunal que no hubo violencia o intimidación. La joven relató que estaba en shock y que no se resistió para que el acoso terminara cuanto antes.

Por ello, los colectivos feministas y buena parte de los juristas han propuesto eliminar la necesidad de que haya violencia para que los actos sexuales sin consentimiento sean considerados agresiones. Un sentir, también expresado en las calles, que ha recogido Podemos en su proposición de ley.

Ayudas sin necesidad de denuncia

Además de la reforma penal, la iniciativa morada contiene elementos novedosos como que no sea necesaria la denuncia en la comisaría o un juzgado para que la mujer pueda acceder al conjunto de ayudas, apoyo psicológico y social que contiene la normativa. Asimismo, propone formar a los operadores jurídicos en violencia y libertad sexual, así como a los cargos públicos que voluntariamente quieran recibir estos conocimientos.