Podemos sigue sacando pecho de los presupuestos pese a las dudas del Gobierno

Tras las dudas mostradas por la ministra portavoz Isabel Celaá sobre la presentación de los presupuestos, el mensaje de Podemos ha sido claro. "¿Va a pasar el Gobierno del PSOE como el que ha gobernado solamente con los presupuestos del PP?", se ha preguntado el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, en un acto dedicado a dar a conocer el acuerdo presupuestario. Antes se ha dirigido a Pedro Sánchez para recordar que sacar adelante los presupuestos significaría que no cuenta con la mayoría del Congreso y, entonces, "tendría que convocar elecciones".

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo gobierne mediante decretos, Echenique ha sido tajante: "esto es imposible". Una posición que ha defendido al subrayar que "no se puede mejorar la vida de la gente con una proroga presupuestaria" heredada del Gobierno de Mariano Rajoy. Y ante la imposibilidad de unas nuevas Cuentas públicas el dirigente de Podemos ha insistido en la celebración de elecciones. "Si los partidos independentistas y Pedro Sánchez prefieren elecciones generales, nosotros saldremos a hacer a Pablo Iglesias presidente de España", ha sentenciado.

Echenique también ha tenido para los partidos independentistas a los que les ha recordado, nuevamente, que "no es bueno mezclar la libertad de unas personas" con la "posibilida de que los catalanes mejoren las condiciones de vida".

UN HITO EUROPEO





En el acto tabién ha estado presente el candidato a la presidencia de la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, que no ha querido dar por perdido os presupuestos y ha pedido a Sánchez que "no baje los brazos". Además, ha defendido la celebración de este acto, enmarcada en la gira 'La mitad del camino. Hacia un nuevo país' para dar a conocer el acuerdo presupuestario, pese a que algunos "en el Gobierno de España lo dan ya por imposible". "Hacemos este acto para defender el acuerdo porque este acuerdo es un hito, no solo español, sino europeo e internacional", ha asegurado.

También ha sido destacada la presencia del secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, que durante esta semana se ha visto envuelto en la polémica suspensión de militancia de seis concejales de Podemos. Todos sus compañeros se han desecho en elogios para él. "Si hay algo que me ha impactado es su excesiva humildad y su altura, su grandeza", ha dicho la diputada de En Marea Yolanda Díaz. Unas palabras que ha refrendado Echenique al destacar de Rodríguez su "discreción, altura de miras y el compromiso con el proyecto colectivo". "Solamente un cierto tipo de soldado puede ser general y solo un cierto tipo de general puede ser soldado", ha clamado Echenique para terminar de arropar al ex JEMAD.