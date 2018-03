La policía alemana detiene a Puigdemont cuando entraba desde Dinamarca

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, responsable del ejecutivo catalán entre enero de 2016 y octubre de 2017, ha sido detenido por la Policía alemana cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca en aplicación de la euroorden de detención cursada por la Justicia española.

La detención se ha producido menos de 48 horas después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesara el pasado viernes a 25 implicados en el "procés", 13 de ellos por rebelión, entre ellos Puigdemont -al que también se le acusa de malversación-.

Ese mismo día, Llarena decidió activar la euroorden contra Puigdemont -que se encontraba en esos momentos en Finlandia- y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluís Puig.

Procesado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de rebelión y malversación, fue la Audiencia Nacional la encargada del caso inicialmente.

Dado que no asistió a la declaración ante el juez fijada para el 2 de noviembre, trasladó cinco órdenes europeas de detención y entrega a Bélgica, donde se encontraba desde el 30 de octubre junto a cuatro exconselleres.

Días después, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena asumió la investigación y solicitó a Bélgica que retirase las euroórdenes. La Justicia belga cerró el caso el 14 de diciembre.

Desde entonces Puigdemont ha permanecido en el extranjero, fundamentalmente en Bélgica, lo que no le impidió ser candidato en las elecciones del 21 de diciembre. Desde ese país ha realizado diversos viajes.

La cronología es la siguiente:

2017

30 diciembre.- Sale de España con destino a Bélgica, donde fija de forma temporal su residencia en la localidad de Waterloo.

21 diciembre.- Puigdemont encabeza la lista electoral de JxCat en unas elecciones en las que su grupo obtiene 34 diputados, frente a los 36 logrados por Ciudadanos. No obstante, el bloque independentista logra la mayoría absoluta.

2018

22 enero.- El presidente del Parlament, Roger Torrent, propone a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. Ese mismo día participa en un coloquio en la Universidad de Copenhague, en el que fue su primer desplazamiento fuera de territorio belga.

27 enero.- El TC prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont.

1 marzo.- Puigdemont renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, propone a Jordi Sànchez, número dos de JxC, en prisión preventiva.

18 marzo.- Puigdemont participa en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, donde permanecerá hasta el miércoles 21 para intervenir en un evento del Instituto de Altos Estudios Internacionales.

22 marzo.- El expresidente de la Generalitat catalana viaja a Finlandia para continuar su campaña internacional en favor del proceso soberanista catalán, invitado por un grupo de diputados finlandeses simpatizantes con el movimiento independentista.

23 marzo.- El Tribunal Supremo dicta una orden de detención internacional contra Marta Rovira y una euroorden para otros cinco implicados en el proceso soberanista de Cataluña huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont.

24 marzo.- El abogado de Puigdemont revela que su cliente ha abandonado Helsinki.